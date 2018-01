El municipio aclara la situación del “hospitalito” de Claromecó

Ante la inquietud suscitada, la Municipalidad de Tres Arroyos a través de la Secretaría de Prevención y Salud y la Dirección del Hospital Pirovano, informó que el plantel médico estable en el hospital Juan Abad de Claromecó cuenta con tres profesionales médicos durante todo el año que funcionan de la siguiente manera:

- Un médico que atiende la demanda espontanea en forma activa

- Un médico que atiende la demanda pasiva (para cubrir al médico que está de guardia activa en el caso de un traslado, o en caso que amerite más de una persona la atención requerida)

- Un tercer médico que descansa, y no está en el hospital

La situación en Claromecó

El tercer médico con residencia en Claromecó que forma parte del plantel estable del Hospital Juan Abad, se encuentra de licencia médica por al menos tres meses debido a una intervención quirúrgica en su columna. Desde la Dirección del Hospital Pirovano, entidad de la cual depende el centro de salud de la localidad balnearia, se busca reemplazar el recurso humano sin encontrar solución a la faltante, debido a que un alto porcentaje de la población médica en temporada estival se encuentra de vacaciones. Esta problemática, indicaron, no sólo se da a nivel local, sino que aqueja a diferentes puntos turísticos de la provincia y principales centros de salud del país.

De esta forma, explicaron que es por esta situación que queda resentido el período de descanso de los médicos que se encuentran cumpliendo su función en Claromecó. A pesar de la falta de recurso humano, se está brindando el servicio correspondiente, cumpliendo con la atención de demanda espontánea repartida en horarios fijos, mientras que el segundo médico está de guardia pasiva, logrando de este modo atender urgencias que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas, y otras consultas de variada índole.

Compensación económica

A los médicos que están cubriendo la temporada dentro del plantel estable del Hospital Juan Abad, se les paga desde la Dirección del Hospital Pirovano, una bonificación por los meses de enero y febrero, que se suma al sueldo básico, al plus que se recibe por residir en la localidad, y al alquiler de la vivienda en la que residen. La bonificación está establecida por el servicio que se brinda, y está estipulada para tres profesionales. En este caso, al estar cubierto el servicio por dos médicos, la misma se divide entre ellos, resultando para cada uno dicha bonificación en un estipendio equivalente a cuatro veces el sueldo básico que reciben.

Horarios de atención

El hospital se encuentra abierto las 24 hs, cerrándose con llave en horas de la noche por motivos de seguridad. El personal médico se encuentra atendiendo de acuerdo al cronograma y está a disposición un llamador en la puerta en caso que en esas horas se presente el público con urgencias en el centro de salud.

También se cuenta con un servicio de llamada directa conectado entre personal de guardavidas y bomberos voluntarios a través de un “handy”, para agilizar el llamado a la ambulancia en caso de necesitarse.

Fines de Semana

Debido a la demanda durante los días sábados y domingos, y a partir de la semana que viene, al menos dos días a la semana, se contará con un refuerzo de personal médico para la atención de demanda espontánea.