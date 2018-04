El municipio cobraría el alumbrado público en la boleta de Servicios Urbanos

Tras el anuncio de la gobernadora María Eugenia Vidal de la quita de impuestos a las tarifas de luz, gas y agua para reducir el costo de las boletas de servicios públicos, desde la municipalidad de Tres Arroyos, a través del secretario de Hacienda municipal, Federico López Di Fondi, se informó que el alumbrado público se cobraría en la boleta de Servicios Urbanos.

“Esta anuncio nos agarra por sorpresa, dejaríamos de recibir la recaudación de alumbrado y tendríamos que incluirla, calculó porque todavía no hay una Ley o un Decreto para poder analizarlo, pero en ese caso tendríamos que cobrar el alumbrado a través de la boleta de Servicios Urbanos”, explicó López Di Fondi.

De esta forma sería el municipio quien abonaría a la Cooperativa Eléctrica el servicio de alumbrado público: “Creo que sí, pero todo está medio en el aire todavía, cuando uno va a los papeles y quiere ver la letra fría qué es lo que dice, todavía no lo pudimos ver”, agregó ya que las cooperativas y prestadores de servicios se rigen por disposiciones de facturación que le da el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

“Lo que dicen las cooperativas y demás es que todavía no llegó nada del OCEBA, cuando hablas con Economía de la provincia te dicen que todavía no hay un proyecto de Ley, un Decreto sobre lo cual empezar a calcular, con lo cual todo lo que digo es por trascendidos periodísticos, todavía no hay nada”, concluyó el secretario de Hacienda.