El municipio de Chaves recordó el 25 de Mayo en la plaza

En una soleada mañana, el intendente Marcelo Santillán encabezó junto a su equipo de gobierno y concejales la celebración del 25 de Mayo en la plaza homónina de Gonzales Chaves. Previo a este encuentro, se ofició el tradicional tedéum en la Parroquia Inmaculada Concepción a cargo del Padre Rubén Del Pián.

Tras el izamiento de banderas, la entonación del Himno Nacional en la voz de Mara Orozco y la suelta de palomas a cargo de la Asociación Colombófila, el periodista y escritor Adolfo Gorosito fue el encargado de recordar la historia de la Revolución de Mayo hace 208 años.

“Ese día se logró la autonomía de gobierno: French y Beruti eran personas de una guarnición militar, no eran civiles que salían graciosamente a repartir escarapelas en la plaza, sino que estaban dedicados a designar a quienes se admitía y a quienes no”, rememoró.

Y agregó: “Así ocurrió en el Cabildo abierto del día 22 de Mayo, y el día 25 también estaban en lo que llamaban ‘el pueblo’ para controlar a quienes estaban de acuerdo y quienes no, porque la cosa no era nada fácil: había ‘grietas’, como las hubo siempre en nuestro país”.

También relató lo que significó la plaza del pueblo cuando Gonzales Chaves se fundaba, que lleva el nombre y una réplica de la estatua de la libertad de Plaza de Mayo de Buenos Aires.

“Esta plaza 25 de Mayo es un legado que nos debe enorgullecer -indicó-, porque a los pocos años de celebración del pueblo se realizó un acto muy importante aquí, que fue la inauguración de la primera parte de la réplica de la pirámide de Mayo sin la estatua de la libertad aún”.

“Nuestra plaza fue escenario de muchos acontecimientos, fue incentivo y fuente inspiradora para músicos, para poetas, y para narradores”, concluyó.

El acto se cerró con la participación del grupo de danzas de la Asistencia Técnica de Folclore a cargo de Marcela Contreras, acompañados de los tradicionales pastelitos y chocolate.