El Municipio de Tres Arroyos no está entre los que pidieron ayuda económica “urgente” a Provincia

Agobiados por una mala recaudación, afligidos por la “herencia” de la administración anterior y con números en rojo, 31 distritos de la provincia de Buenos Aires, entre los que no se encuentra Tres Arroyos, solicitaron distintas ayudas monetarias al gobierno de Vidal.

De los que pidieron auxilio al gobierno provincial, 23 son de Cambiemos, 6 del todavía en la formalidad FpV, 1 del Frente Renovador y 1 Vecinalista, según pudo saber el portal Infocielo.

La lista de los municipios del oficialismo se compone por: General Pueyrredón, Bahía Blanca, San Pedro, Berisso, Azul, Pinamar, Púan, General Villegas, Adolfo Alsina, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Balcarce, Tornquist, General Lavalle, Bragado, Lezama, Mar Chiquita, Chacabuco, Baradero, Carmen de Patagones, Nueve de Julio, General Belgrano.

El caso más resonante es sin dudas en el Genera Pueyrredón que alberga a la Ciudad de Mar del Plata. Desde que inició su mandato, se sabe que el intendente, Carlos Arroyo tiene una gestión cargada de desprolijidades que hicieron, incluso, que en lo político Gobernación evite actos conjuntos con él. Pero en lo económico, Mar del Plata es uno de los municipios que más ayuda está recibiendo de Calle 6. La ayuda, incluso, llegó a ser política para solventar la golpeada gestión del polémico marplatense.

Por el lado del FpV o municipios peronistas la lista la componen Exaltación de la Cruz, Hipólito Yrigoyen, Guaminí, José C. Paz, Veinticinco de Mayo y Moreno. Sin dudas, el caso más resonante es del municipio que conduce el kirchnerista Walter Festa. El morenense fue el intendente opositor que más hizo escuchar sus reclamos para tener una ayuda financiera de la administración bonaerense. Incluso, a mediados de año, Festa viajó hasta La Plata rumbo al Ministerio de Economía para pedir ayuda económica “urgente” y así para paliar la crisis social y económica que atraviesa.

El caso de José C. Paz que dirige el camaleónico Mario Ishii no pasa desapercibido. Hace poco inauguró un fastuoso Hospital con fondos propios y hace pocos días el cacique peronista se fue de gira a Estados Unidos, luego de participar de la tensa interna peronista por el PJ.

Por el lado del Frente Renovador, se registra el caso de Necochea que comanda Facundo López. Desde hace semanas el acalde massista deja trascender sus ganas de arribar en las costas de Cambiemos, pero desde Gobernación por ahora no quieren saber nada. Por su fuera poco, este mes el jefe comunal estuvo en crisis porque no podía pagar los sueldos de 400 destajistas y todos los trabajadores del Ente Vial.

Por último, se encuentra el municipio vecinalista de Villarino que comanda Carlos Bevilacqua que desde el principio de su gestión presentó problemas económicos.

Según las consultas que hizo Infocielo, es muy probable que la lista de municipios crezca con el cierre de año y el escenario de pago de aguinaldos y otras responsabilidades. Un municipio que camina en el límite es Chascomús que dirige Javier Gastón que ya adelantó que no puede pagar los sueldos de noviembre y diciembre.