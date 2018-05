El Municipio no descarta recurrir a la justicia por los contratos de obra pública incumplidos

“Llevamos muchos años haciendo obra pública financiada por la Provincia y la Nación, y es la primera vez que nos pasa algo así, que no se cumple con los contratos, que no llegan los pagos, y para el Municipio la situación en que nos dejan es delicada, al punto que ya hemos mandado cartas documento a Nación y no descartamos recurrir a la justicia”, aseguró el jefe de Gabinete comunal, Hugo Fernández, tras gestiones en La Plata en las que se informó que no habrá dinero para construir las 35 viviendas que, sumadas a las 21 en ejecución, venían a paliar la situación de las víctimas de usurpación en el Plan Plurianual.

Fernández, junto al secretario de Obras Públicas Mario Izurieta, convocaron hoy a los concejales de todos los bloques para informarles esta situación, y les anticiparon que está en estudio, ya que la Provincia ofrece una partida menor, hacer un número menor de casas con personal propio y por administración municipal.

“Lo de las 21 casas en obra es delicado también porque falta el pago de certificados, y está requiriendo una redeterminacion de precios que no se ha tenido en cuenta”, admitieron.