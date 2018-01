El municipio tresarroyense hará la traza del nuevo camino entre Orense y el Balneario

“Sánchez me encomendó hacer un informe con frentistas para lograr la traza del camino nuevo al Balneario Orense”, dijo a LU 24 el delegado en Orense, Eduardo Pecker, ante una consulta de nuestra emisora al respecto.

El funcionario municipal expresó: “el intendente me ha pedido que hable con los frentistas, (que deberían ceder parte de sus predios) para ver si podemos avanzar en la traza del nuevo camino hacia el Balneario, ya que si se realiza la obra de asfalto que falta, entre Copetonas y San Francisco,(Ruta 72), tendríamos posibilidades que se ejecutara esa obra”.

“Podría ser un despegue lindo, porque a la gente el camino actual, que genera polvillo al transitar no le gusta al turista; vamos a ver si trabajamos medio rápido en el tema. “Yo he hablado con algunos frentistas y no tenemos, hasta ahora, objeciones”, concluyó.