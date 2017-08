El municipio y la Escuela Secundaria Técnica firman convenio para fabricar elementos para discapacitados

En una conferencia de prensa, autoridades municipales, encabezadas por el intendente municipal Carlos Sánchez y los secretarios de Salud, Dra. Mónica Capellari y de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Juan José Etcheto, junto al director de la Escuela Secundaria Técnica, Lorenzo Albani, dieron a conocer la firma de un convenio para comenzar el trabajo en conjunto para que alumnos de ese establecimiento educativo fabriquen elementos ortopédicos necesarios para la discapacidad, destinados a personas sin cobertura social o medios para adquirirlos.

La Dra. Capellari expresó “un profundo agradecimiento al señor intendente, por la firma de este convenio, y a las otras partes porque es una parte de esas personas que nos resta mejorar la calidad de vida, y el compromiso que asume el intendente Sánchez es trabajar en ese sentido; nosotros por suerte contamos en Tres Arroyos con una situación de ventajas en la fortaleza en este proyecto, ya que el INTI tiene una relación previa con la Escuela Técnica”.

Futura fuente de trabajo

Abundó en detalles, y sostuvo que “nosotros tenemos la gente que tiene la necesidad, y nos hemos juntado a través de la voluntad del intendente, juntamente con la Secretaría, que es la otra pata de esta historia para que el proyecto pueda mantenerse en el tiempo, para que esto no sean solamente reacciones puntuales, y se convierta en una fuente de trabajo para tresarroyenses, esto es un proyecto de mínima con un techo de máxima que Dios sabrá cuál podrá ser; la gente está identificada, está nominalizada eso no es un problema para nosotros, y con acercarse a la Secretaría lo iremos desarrollando”.

Albani: “Los alumnos ponen toda la garra para realizar el trabajo”

Lorenzo Albani, en tanto, agradeció también “al intendente municipal y todo su equipo por haber confiado para la firma de este convenio, y queremos decir que este tipo de actividades se desarrollan normalmente en nuestra escuela, y por lo general no hacemos publicidad, pero se reparan elementos como sillas de ruedas para aquellas instituciones que así lo requieren”.

“Cuando se les propone a los alumnos que lo que están haciendo cumple una función social importante es donde le ponen todas las garras para realizar el trabajo, y muchos de estos trabajos de acuerdo a la complejidad es el año en el que se desarrollan; los de máxima complejidad están a cargo de los alumnos que están a punto de recibirse y se lo toma como prácticas profesionalizantes”, relató.

Ventajas

“La ventaja que disponemos, es de tener los planos y el cómputo de materiales para hacer estos trabajos, que nos provee el INTI y los disponemos en la escuela, y estamos dispuestos a cumplir con los trabajos para quienes así lo necesiten; la institución dispone de todos los elementos para hacer cualquier tipo de trabajos y reparaciones, como el dispositivo de anillo magnético para sordos, que realizan los del Ciclo Superior y las reparaciones pueden hacerlas los del Ciclo Básico. Lo que hay que resaltar es la predisposición particular de los mismos para realizar este tipo de actividades”, concluyó.

Sánchez: “Es fundamental que el Estado municipal una a las partes para mejorar la calidad de vida de los discapacitados”

Finalmente habló el intendente Sánchez, quien sostuvo que la firma de este convenio “es muy importante por varias cuestiones, porque aquí se van a hacer elementos que usan personas con alguna discapacidad; la mayoría de las discapacidades van a ser atendidos, porque todos necesitan desde una simple muleta o una silla de ruedas hasta cuestiones más complejas y técnicas: Es importante por quienes firman este convenio, el INTI a través del Secretario Etcheto, la Secretaria de Salud para atender la discapacidad y la Escuela Técnica, y es fundamental que el Estado una a estas partes para mejorar la calidad de vida de los discapacitados”.

“La parte teórica que hace la Secretaría de Salud desde la captación de quienes lo precisan, y de qué tipo de elementos precisan, el INTI da algunas herramientas que además sirven para formar gente capacitada para este tipo de cosas, lo que forma es un conglomerado de cuestiones que a veces se hacen desde lugares estancos y separados que incluso no se conocen entre ellos, y el beneficio para la sociedad que lo precisa es importantísimo”, sostuvo.

“Esto no es una charla de voluntarismo”

El trabajo que se hace desde la Secretaría de Salud, para identificar a aquella persona que desde las cuatro paredes de su casa no sabe qué salida tener, la va a tener en forma beneficiosa porque en este convenio, estamos uniendo las partes y ahora creo que estando la necesidad de dar el servicio a quien lo precise, la fabricación de quienes saben hacerlo y quienes enseñan a otros para que aprendan a hacerlo cierra una cuestión muy importante, como en otras áreas, y allí tiene que estar el Estado municipal, uniendo estas partes, para que entre todos solucionemos el problema de algunos, ya que es algo que por ahí se oculta por estar todos cada uno en su lugar, pero como digo muchas veces, y en este caso en especial es de resaltar la labor de la prensa que ayuda a transmitir esto, que lo hacen los tresarroyenses y que va en pos de las futuras generaciones, esto ha tenido un piso pero no tiene un techo, para nuevos emprendimientos que hacen más falta cada día; esto no es una charla de voluntarismo, esto empieza a funcionar y luego veremos hasta donde va”, concluyó.