El MV se defiende de las críticas: “Intentan hacer campaña con la pobreza”

En los últimos días fue de público conocimiento que distintos partidos políticos dieron declaraciones en contra de Francisco “Panchito” Aramberri (quien encabeza la lista de concejales del MV) y la secretaría de Desarrollo Social de Tres Arroyos. En este sentido, Guillermo Salim, junto a Santiago Orfanó y el propio Aramberri, dieron una conferencia de prensa para respaldar al funcionario.

En primer término Salim destacó que “estamos viendo que por distintos medios de comunicación se están haciendo un montón de críticas sobre cuestiones que tienen que ver con el área Social del municipio, encabezada por ‘Pancho’ Aramberri. Esas críticas tienen que ver con el inicio de una campaña electoral que evidentemente tiene alguna vinculación. Vemos como se han expuesto cuestiones que no corresponderían, nosotros tenemos que estar permanentemente dando explicaciones, todos los días tenemos manifestaciones en este sentido”.

Además el presidente del bloque de concejales del MV explicó que “hoy ha surgido una iniciativa en criticar a las asistentes sociales del municipio, ellas no tienen nada que ver con la política partidaria y han sido cuestionadas por integrantes del FpV que tienen un interés electoral. El trabajo que se hace desde el área social queremos respaldarlo, porque se trabaja con mucho profesionalismo y actitud técnica, nada tiene que ver las políticas partidarias”, y agregó: “Nosotros no estamos dispuestos a escuchar cosa que no son reales y que se metan con el trabajo del personal municipal que trabaja con muy buena fé”.

Críticas a la entrega de leña

En tanto que Francisco Aramberri se defendió de las acusaciones diciendo que “es bastante lamentable pero sabemos que estamos en un año de elecciones, encabezo la lista de concejales del MV, hay muchos partidos que se disponen a discutir. El tema de la leña el año pasado no fue tan dramático, no causó problemas, decidí hacerlo por el sistema que se hizo para que todas las familias puedan calefaccionar sus hogares a través de planillas de las salas. Nos hemos encontrado con una demanda importante, hemos estado repartiendo alrededor de 250 pedidos de leña, es un trabajo que cuesta y le tengo que agradecer a toda la gente que hace el movimiento, desde camiones de la vial, gente que trabaja en la secretaria, trabajadores sociales, gente que reparte hogar por hogar”

“No creo que ningún municipio de la provincia de Buenos Aires está haciendo el trabajo que hacemos nosotros, es un trabajo de hormiga y me da un orgullo tremendo que esa gente se ponga a trabajar para que se puedan calefaccionar los hogares. Las planillas están y la demanda es más que importante, estamos tratando de llegar lo antes posibles a todos los hogares, es un trabajo arduo”, explicó.

La situación de la familia de Talcahuano al 1300

Respecto a la situación de la familia que vive en Talcahuano al 1300, que se encontraba sin techo debido al temporal, Aramberri sostuvo que “la familia recibe un subsidio de hace tiempo, pertenecía al barrio Boca, tiene un seguimiento, a veces los casos que aparecen ya se viene haciendo un trabajo previo desde la secretaría social, cuando se llega a un lugar que no es propio, es usurpado y una familia levanta un terreno precario y lo primero que se ofrece es un alquiler para que los hijos estén en resguardo y en mejores condiciones”

“Ellos no quisieron acceder al alquiler, la familia no quiso dejar el lugar, así que muchas herramientas no nos quedan, nosotros estamos pagando 185 alquileres a familias y entregando 160 subsidios para solventar la situación económica. Esta familia podría acceder a un alquiler, tiene intenciones de levantar algo ahí, nosotros no podemos darle materiales porque no es un terreno de su propiedad, si aparece algún dueño el responsable sería el municipio, es una situación complicada”, explicó el integrante del MV.

“Hay concejales que hablan de la situación estando calentitos en un escritorio”

Por su parte, el edil Santiago Orfanó también se mostró descontento con la situación y dijo que “nunca se ha dejado de trabajar, nunca se le ha sacado el cuerpo a las situaciones difíciles. Siempre se está trabajando a todo vapor, conocemos a la gente que integra cada espacio, la campaña de la pobreza es una bandera para algunos y usarla como beneficio electoral, queremos destacar a cada uno de los empleados de la Secretaría porque hacen un trabajo extraordinarios. Escuchar a algunos concejales que en un escritorio calentitos hablan de esto, le queríamos poner el cuerpo a la situación y respaldar a ‘Panchito’ Aramberri”.