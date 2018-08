El MV y Cambiemos rechazaron la creación de una Mesa asesora del Fondo Educativo

La realidad provincial se coló, como era esperable, en el recinto deliberativo local, cuando Francisco Aramberri, por el Movimiento Vecinal pero también representando la voluntad de otros ediles, solicitó un minuto de silencio por el fallecimiento de dos personas en una escuela de Moreno y el asesinato, ocurrido días atrás, de una mujer policía. Tras este interregno, comenzó el tratamiento del orden del día, con un extenso debate de casi una hora en torno al Fondo de Financiamiento Educativo.

En principio se puso a consideración el proyecto del interbloque peronista para crear una Mesa Asesora en el uso del Fondo, y en este punto el justicialismo se quedó solo, porque tanto el MV como Cambiemos lo rechazaron. Lo defendió en el inicio Andrea Montenegro, quien recordó que el Frente Renovador ha instalado el debate acerca del uso de ese Fondo, al igual que el Frente para la Victoria, “sin tener el apoyo del oficialismo; han pasado muchos años y si algo nos caracteriza es que queremos seguir luchando por la educación, así que no nos verán bajar los brazos”. Describió las funciones de “asesoramiento” de la Mesa y anticipó la creación de una lista de prioridades para la infraestructura educativa en el distrito. “Tal vez con el FFE no se alcance a dar respuesta a todas las necesidades de las escuelas, pero nos interesa saber qué prioridades hay y cómo se van a distribuir los recursos”, sostuvo.

Montenegro recordó que el Estado es garante de la educación, y recordó la normativa vigente al respecto. “Pero este tipo de derechos se garantiza con presupuesto, con recursos económicos. Esta Mesa puede ser el ámbito formal para que todos los actores involucrados en la educación podamos debatir y enriquecernos con distintos puntos de vista”, argumentó.

“Todos los proyectos similares a este que no fueron aprobados no fue porque nos dijeran que no a los concejales, sino porque se les dijo que no a docentes, alumnos, cooperadoras y escuelas que esperan mucho más de nosotros”, cerró Montenegro.

El presidente de la bancada vecinalista, Guillermo Salim advirtió que “no es la primera vez que debatimos acerca del FFE, que tiene varias áreas de intervención y cada una de ellas con un proceso de decisión, organismos que se consultan, y quizá es importante que todos interpretemos cómo se usa. Por un lado está el tema de infraestructura, que incluye esta obra tan importante del Polideportivo, y otras que son fijadas como prioridad por la UEGD, la cartera de Educación y Cultura –que celebró actas acuerdo con los Municipios y los Consejos Escolares donde se fijan prioridades y se especifica qué responsabilidades asumirá la Provincia y el Municipio- y no coincido con la concejal Montenegro con que se les da la espalda a las autoridades de los establecimientos, porque todos han tenido la oportunidad de expresar sus necesidades y el Municipio ha intentado dar respuesta. Otro aspecto en el que se usa el Fondo son las becas municipales, otorgadas por una comisión con representación de todos los bloques y que hace un proceso transparente de selección. Esta comisión pidió en el 2018 que se aumente el presupuesto para becas, y así se hizo”, describió Salim, quien también enumeró entre los usos del FFE las asistencias técnicas, subsidios a instituciones por demandas específicas como viajes de estudios, ferias de ciencia, y el apoyo a bibliotecas.

“Esta Mesa Asesora, en caso de aprobarse, entendemos que podría generar una especie de colisión con los mecanismos actualmente vigentes, que son los que acabo de mencionar. Me interesa dejar en claro que la no aprobación por parte de nuestro bloque no impide que todos los interesados en opinar y solicitar algún destino o prioridad para el Fondo lo puedan hacer, como viene sucediendo y de hecho los bloques lo hacen mediante notas y pedidos de informes”, concluyó Salim, al advertir que el Movimiento Vecinal no acompañaría la iniciativa.

A su turno, Tatiana Lescano (UC) hizo un repaso acerca de la historia reciente del FFE, enumerando las cifras que por tal concepto fue recibiendo el Municipio desde su creación, que hasta hoy totalizan casi 125 millones. “Podríamos decir de manera estadística que a cada uno de los 100 establecimientos educativos del distrito le hubiera correspondido un poco más de 1.200.000 pesos, y uno se pregunta qué podrían haber hecho las cooperadoras con ese dinero”, dijo la edil. Agregó que “el concejal Salim se refirió a la UEGD, que ha sido recientemente modificada en sus objetivos por resolución provincial y ampliada en su conformación, y tiene ahora como norte trabajar en el desarrollo del distrito mientras pierde la especificidad de trabajo en el ámbito de la educación”, y cuestionó también algunas obras incluidas en el acta acuerdo con la Provincia.

“El Municipio se compromete a pintura de varias escuelas, cambio de techo de la Media 1, reparación de paredes y pintura de la Escuela 15, el Jardín 901, la EP 48 y numerosas obras y tareas de mantenimiento en otras escuelas, todo esto, al día de la fecha, con 21 millones de pesos que han venido hasta ahora y otro tanto que falta hasta que termine el año, además de lo destinado al Polideportivo”, advirtió Lescano, quien también planteó la Mesa propuesta como “un espacio de legitimación de las decisiones municipales, mediante la construcción de consensos. Sería una herramienta para el Ejecutivo a la hora de construir cierta autonomía frente a posibles presiones de la Provincia”.

“Me dio la sensación de dádiva cuando el intendente accedió al ampliar el presupuesto de becas, pero no hizo más que cumplir con su deber”, finalizó Lescano.

Por su parte, Roberto Fabiano (Cambiemos) advirtió que “faltaban soluciones desde la Provincia, y este bloque ha sido muy crítico del manejo del Fondo Educativo. Nunca estuvimos de acuerdo con que se destine un porcentaje muy importante durante tres años al Polideportivo, porque eso afectará al mantenimiento del resto de las escuelas. Pero los fondos se han ido incrementando año a año, por lo que deberían ser suficientes para cubrir las necesidades de las escuelas de una manera más eficiente. Pero creemos que esta nueva resolución provincial viene a completar la UEGD de la manera que nosotros pretendíamos, porque participarán asociaciones civiles, la minoría en el Consejo Escolar y todos los sectores eventualmente destinatarios del Fondo, que tendrán canales para hacer oír su voz en la UEGD, no sólo ya para opinar sobre infraestructura para que no le hagan caso a las prioridades fijadas. Pero entendemos que esta Mesa Asesora duplicaría lo gestionado por la UEGD, por lo que no vamos a acompañar su creación”.

A su turno, Martín Garrido (UC), leyó el acta de una sesión de 2016, en la que daba cuenta de que “el concejal Espeluse defendió un proyecto del que Cambiemos era coautor con el Frente Renovador, señalando que el tema del FFE ‘nos obliga a reclamar transparencia, que las instituciones establezcan prioridades, que sean tenidas en cuenta, porque este fondo contribuye a la educación de nuestros hijos’. Esto decía el presidente de Cambiemos en 2016, y recordando el debate presidencial, podríamos preguntarle: ¿En qué te has convertido Horacio?”.

“Salim habló de obras a demanda, y la pregunta es, si se celebró un acta acuerdo con la Provincia sobre lo que va a pasar el resto del año, en qué momento se van a poder demandar esas necesidades. Habló de becas, y tuvimos que peregrinar y rogar con el concejal Federico para obtener una ampliación del miserable presupuesto que se había otorgado”, sostuvo Garrido, quien denunció también la interrupción de asistencias técnicas en algunas localidades, “dejando sin nada para hacer a jóvenes y adultos mayores”, y la existencia de “hijos y entenados” en la asignación de subsidios a instituciones.

También desmintió a Fabiano, al decir que “es falso que todos los sectores vayan a estar representados en la UEGD, porque va a poder opinar la Cámara Económica pero no están los pibes, que son los que van todos los días a las escuelas y conocen bien cuáles son sus necesidades”.

Mercedes Moreno (FpV), finalmente, le respondió al concejal Fabiano que “decir hoy, que la educación pública está de luto por la explosión que le costó la vida a dos personas, por responsabilidad de la gobernadora Vidal, que la Provincia da respuestas en educación, es patético. Y en respuesta al concejal Salim, debo decir que en nuestra matriz está la construcción de espacios abiertos y democráticos, de construcción de ciudadanía y participación, y eso va en un sentido bien distinto a tener la puerta abierta para que lleguen demandas”.

Horacio Espeluse, ya en el cierre del debate de este punto, aludió a la “picardía” de Garrido pero aseguró que “no cambiamos la forma de pensar sobre el funcionamiento y el uso del Fondo y la respuesta a las necesidades de alumnos y escuelas”, pero en coincidencia con su compañero de bancada Fabiano, destacó la nueva conformación de la UEGD. Y consideró “lamentable” que se introduzca en la discusión lo sucedido en Moreno, tras lo cual recibió gritos y silbidos.

Lejos de calmar los ánimos, Tatiana Lescano le advirtió a Espeluse que la elogiada UEGD no se reunió ni una sola vez en lo que va del año. “Me prometieron la revolución de la alegría y no la vi, me prometieron que no habría tarifazos y los hay, me prometieron un puente que todavía no inauguraron, así que me pregunto cómo van a suceder todas estas cosas que prometen”, finalizó, y esta vez hubo aplausos. Pero era tarde, porque el proyecto fue rechazado por mayoría.

Puertas abiertas

El proyecto de “Concejo de Puertas Abiertas”, que busca regular las actividades en el Salón Blanco y abrirlo a las instituciones que lo soliciten, creando a su vez una agenda consensuada con todos los bloques, se aprobó por unanimidad y resultó casi un bálsamo. Lo había defendido en el recinto el presidente del Cuerpo, Matías Meo Guzmán, quien se pronunció por la apertura del Concejo a la relación con la comunidad. En ese momento, ejerció la presidencia el concejal Enrique Groenenberg.

Sobre el decreto vinculado a la conformación del Consejo de Administración del Hospital, presente en el punto 4, Mercedes Moreno celebró que “el Ejecutivo haya acercado este decreto, por la importancia de la conformación de este Consejo, órgano máximo de conducción del Hospital. Y porque desde este bloque nos hemos ocupado de diversas cuestiones vinculadas al Centro Municipal de Salud, recorriéndolo, conociendo el funcionamiento de los servicios, los temas vinculados a turnos, lavandería, programas financiados por Provincia y Nación, entre otros. Y lo hemos hecho hablando del Hospital como una institución en crisis, pero no entraremos nunca en una campaña de desprestigio, porque creemos en el Hospital Público y haremos lo que esté a nuestro alcance para apoyarlo”. Este punto obtuvo aprobación unánime.

La rotonda

Un fuerte aplauso cosechó la propuesta de denominar “Rotonda de la Lucha de los Trabajadores”, de la Mesa Sindical de Tres Arroyos, a la ubicada en 3 y 228. Andrea Montenegro se expresó en torno a este proyecto, y destacó “la fuerza que los trabajadores encuentran para seguir luchando. Vemos con beneplácito que se dé esta denominación, pero poner un nombre es recordar, visibilizar, y por eso, esta rotonda quedaría en la historia local como testigo de luchas y reclamos. Y hoy, justamente, si algo nos nuclea, es el reclamo que involucra a muchos compatriotas, por eso me pregunto cuándo sería el día que nos juntemos para celebrar que tenemos nuestros derechos básicos, que alguien del gobierno escucha y da respuesta con una mayor justicia social. Vista la sordera del gobierno actual, creo que ese día está muy lejos”. Apoyó sus dichos el edil Luis Zorrilla (MV), pero reconoció que “si bien es un reclamo genuino el de los trabajadores, y yo mismo como propietario de una PyME también padezco la situación, esta rotonda es testigo de varios acontecimientos pero cuando yo cursaba mi último año de colegio, allí sucedió un hecho que me marcó: fue la pérdida de dos amigos y compañeros, por eso pido que esto se pase a comisión para que se siga analizando”, terció, y al instante volvieron la rechifla y los gritos al recinto.

Garrido rechazó el pase a comisión e instó a votar el proyecto en la sesión, al defender su tratamiento como asunto entrado. “Entiendo las cuestiones personales pero no se justifica ese pase; este es un proyecto de los trabajadores que nosotros queremos acompañar”, sostuvo.

Policía y algarabía

En este tramo de la sesión, el concejal Martín Garrido cuestionó la presencia policial alrededor del Palacio Municipal y pidió que “quien llamó a la Policía desista porque estamos tratando un pedido de trabajadores, no está pasando nada”. Fue así que se rechazó la moción de Zorrilla y, ante gran algarabía, se aprobó pedir a Vialidad que se denomine “Rotonda de la Lucha de los Trabajadores” al cruce de rutas 3 y 228.

Más adelante, tras la aprobación de una iniciativa para el mantenimiento de laterales de Caseros al 2000, fue Andrea Montenegro la que le puso “voz” al pedido de cumplimiento de una ordenanza relacionada con el uso de lengua de señas. Cambiemos, a través de Roberto Fabiano, expresó su apoyo al proyecto de comunicación, y dijo entender que “no hay en Tres Arroyos un intérprete profesional de lengua de señas, aunque sí profesores diplomados, y hay que poner en marcha esta ordenanza, buscando además la forma de que empleados municipales que atienden al público se capaciten en lenguaje de señas”. Cerrada la lista de oradores, fue unánime la aprobación a este punto.

En otro escalón del orden del día, fue Mercedes Moreno, quien ya había adelantado algunas de sus inquietudes al respecto, quien alertó acerca del recorte de la provisión de insulina glargina en el marco del programa provincial PRODIABA. “Este mes la Provincia mandó 25 de las 140 que se necesitan”, sostuvo, y Andrea Montenegro dio su apoyo al reclamo para cerrar en un acompañamiento de todos los bloques. Similar tratamiento tuvo el pedido para que se retome el abastecimiento de medicamentos a los CAPS en el marco del programa nacional REMEDIAR.