El nuevo Procurador quiere investigar el patrimonio de los fiscales

El flamante Procurador de la Suprema Corte, Julio Conte Grand, tendría resuelto iniciar una investigación sobre la evolución patrimonial de los fiscales. La medida, además, alcanzaría a los defensores oficiales.

El monitoreo que ensayaría Conte Grand sobre el patrimonio de fiscales y defensores, según se especula, no se detendría en la mera declaración de bienes, sino que bucearía en la evolución patrimonial de los funcionarios.

Los funcionarios judiciales tienen obligación de presentar las declaraciones juradas pero no se estudia su evolución ni se entrecruzan esos datos con otras bases como los sistemas fiscales, bancarios o aquellos que tienen información sensible, como los registros de propiedad inmobiliaria y automotriz.

En ámbitos judiciales existe la sospecha de que algunos fiscales vinculados a diversas mafias puedan haber incrementado su patrimonio en forma desmedida.

Fuente: El Día