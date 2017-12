El Oficial de Ajedrez es de Rodrigo Laria

Cuando faltan disputarse tres partidas para completar el Torneo Oficial de Primera, Rodrigo Laria se coronó Campeón de Tres Arroyos: anoche se registró la victoria de Matías Viera, conduciendo piezas blancas, sobre Francisco Restuccia, que era el único jugador que podía dar alcance al vencedor, y de esta forma Laria quedó campeón invicto con un gran performance de 6,5 puntos de siete posibles, producto de seis victorias y empate, y mostrando un juego sin fisuras en sus partidas decisivas contra sus rivales de mayor fuerza (ganó a Viera y Tumini, y tablas con Restuccia).

De esta forma el campeón, a sus 32 años, alcanzó su primer título mayor y cerró un año soñado, que lo tuvo ganador de todo lo que jugó en nuestro medio. Un justo premio para su constante dedicación por superarse.

Las posiciones quedaron 1) Laria con 6,5 puntos; 2) Viera con 5 puntos; 3) Restuccia con 4,5 puntos; 4) Tumini con 4 puntos; 5) Arévalo con 3 puntos; 6/7) Ochandio y Alegre con 1 punto cada uno; y 8) Correa sin puntos.

La acción del campeonato continuará hoy con las partidas Correa vs. Ochandio (este debe ganar para alcanzar los dos puntos que le harán conservar la categoría) y Tumini vs. Viera, y mañana la partida final entre Restuccia vs. Tumini, que definirán el segundo lugar.