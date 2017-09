El “Oso” Suárez disconforme con el tope al horario de entrada a los boliches

Tras la nueva implementación del tope al horario de ingreso a los locales nocturnos a las dos de la mañana, el empresario José Luis “Oso” Suarez mostró su disconformidad en LU 24 y aseguró que “la Ley tiene que ser igual para todos”.

“Como digo siempre el pato lo pagan siempre los bolicheros, siempre nos tenemos que hacer cargo de los problemas que no son nuestros porque no creo que solucionemos todo con esto”, dijo el dueño de Classico Bar, y agregó: “Pedimos que sea igualitaria para todos y que se trate de controlar como se debe y mantener en el tiempo porque esta Ley no es nueva, se usó, no funcionó y hubo mucho descontrol con los controles, así que espero que esto no vuelva a suceder”.

Además sostuvo que “hay que controlar todos los establecimientos nocturnos que se encuentran abiertos no solo para los boliches, sino las confiterías, los restaurantes. Es muy complicado, no sé qué va a pasar con los salones de fiestas, hay un montón de cosas que hay que aplicarlas para que no salgan perjudicados”, opinó y reiteró: “Yo lo que pido es igualdad para todos y el mantenimiento en el tiempo de la Ley porque si no el gasto que se hace es ‘al cuete’ y no tenemos ninguna solución”.

“Le pedimos a la gente que le pongan onda y que no hagan el ‘after’ en la casa, que vengan más temprano al boliche, es más conveniente para todos, esperemos que salga todo bien, y que la gente se adapte lo más rápido posible”, cerró.