El “Oso” Suárez y Bruno Chiquette piden “igualdad de condiciones” para la realización de fiestas

Se están programando dos importantes fiestas para fin de año en Claromecó, como lo son la #Puntofest que desarrollará en La Barra en coincidencia con los 20 años del parador, y la Cacho Fest, organizada por Julián Lamberti.

En el primer día de 2017 se llevó a cabo la Cacho Fest en el parador La Playita del Medio de Claromecó, que tuvo un gran éxito y fue una fiesta que dejó un gusto de innovación en la localidad balnearia. Para este año se prevé lo mismo, pero Lamberti ya no cuenta con el lugar en la playa para realizar el evento, por lo que está buscando una nueva localización (que en principio sería la pista del Enduro) y apoyo de la Municipalidad.

Los referentes de La Barra, José Luis Suárez y Bruno Chiquette, se mostraron de acuerdo con que se realice la fiesta de Lamberti, pero reclaman condiciones de igualdad: “Queremos que se hagan fiestas de todo tipo, la competencia incentiva. Pedimos que haya una igualdad para este tipo de cosas, nosotros estamos pagando gastos durante todo el año” explicó Suárez.

En tanto, que Chiquette (BCDJ) dijo que “una cosa es abrir durante 35 noches, pagar los impuestos, los canon, las reválidas, un montón de cosas que hay que bancar y otra es abrir una sola noche. Es medio incoherente que habiliten eso, no estoy planteando que las normas de seguridad no van a ser las necesarias, hay una desigualdad entre comercios, nosotros vamos a hacer inversiones que van a quedar en Claromecó. Hay una competencia desleal, es muy básico lo que planteamos”.

“Dentro de 5 años se nos termina la concesión, ese Parador pasa a ser da la ciudad, eso queda todo para el próximo dueño. Yo puedo traer mañana a Miranda, pero se va Miranda y se lleva la plata, la inversión es otra cosa, son las maderas, los ladrillos, los impuestos que se pagan y el trabajo que se realiza”, agregó Suárez.