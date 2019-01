El padre de un piloto se defiende: “los chicos están resguardados”

Raúl Pereyra, padre de un piloto de karting de 12 años que según él mismo indicó corre en el circuito denunciado como clandestino, aseguró que “los chicos están corriendo con seguridad, cuellera, buzo, indumentaria; el circuito tiene gomas, y no se ha habilitado pero nosotros como padres no podemos gastarnos 15.000 o 20.000 pesos para probar si nuestros hijos están capacitados o les gusta para poder correr en la APPK”.

“Hace años que se está haciendo un semillero de karting en esta zona, de chicos que arrancaron en Oriente, y todos los que hoy están corriendo en karting profesional arrancaron ahí, como el chico de Villalba, Yané y el que tiene la casa de pesca en la ruta 228. Es verdad que si nosotros queremos que nuestros hijos corran tendríamos que pagar, pero no sabemos si los nuestros pueden estar a ese nivel”, aseguró Pereyra, quien advirtió que “el riesgo de que les pase algo es el mismo en un circuito habilitado que en uno no habilitado. Distinto es que después se quiera lucrar con el accidente de la criatura, porque el riesgo de subirse a un karting es el mismo”.

“Acá se larga, se espera, los chicos se cuidan, se puede preguntarle a Bruno Oliver dónde arrancó. No se puede salir de la nada a correr en la APPK, porque no puede competir con el nivel de los otros pilotos. Me preocupa que con esto se va a terminar este deporte, en un lugar donde se apoya solamente el fútbol y parece que es el único que existe. Vamos a ver, Perri, en cuatro o cinco años cuántos pilotos de karting le van a quedar”, consideró Pereyra.