El País parado. Tres Arroyos inerte

El paro general de 24 horas iniciado a medianoche, tiene su efecto fuerte en Tres Arroyos. A la madrugada las calles estaban desérticas. En las estaciones de Servicio, como hacía mucho tiempo no ocurría, hay adhesión en las mayorías. Se espera que los comercios estén cerrados, sumándose a la inactividad de 24 horas de ayer por el día de los mercantiles. No habrá actividad en ningún organismo ni municipal, provincial o nacional. Solo habrá guardias de emergencia. No hubo recolección de residuos y las calles están vacías. En el Parque Industrial la adhesión es parcial y algunos maestros anunciaron ayer a los padres que darán clase.

Camioneros tiene su punto de concentración en rutas 3 y 228. Las carreteras que pasan por la ciudad, tienen bajo tránsito.