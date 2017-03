El paro, analizado por dirigentes de SUTEBA local en la radio

Las dirigentes de SUTEBA local, Marcela Molina e Irene Petrazzini, expresaron su posición respecto del conflicto docente. “Lo que suceda dependerá de los gobiernos provincial y nacional. Durante el mes de enero, desde nuestro sindicato, estuvimos moviéndonos para concretar encuentros, pero las paritarias se están pidiendo, desde SUTEBA y CTERA, desde el mes de agosto”, sostuvo Molina.

En 2015 y 2016 se iniciaron las clases sin paro, recordaron, y aseguraron que “hoy las aulas están preparadas, los docentes están trabajando desde el 13 de febrero y está todo listo, todos tenemos ganas de iniciar las clases”.

Según Molina, el paro del lunes y martes “es nacional, porque el gobierno nacional dice que no va a abrir paritarias, desconociéndolas como una ley, e incumpliendo con ella. Dentro de esa ley paritaria, se agregó un artículo que dice que ningún docente del país ganará por debajo de la línea de pobreza, y que el salario docente será como mínimo un 20% mayor al salario mínimo, vital y móvil. Y eso reclamamos: que no haya ningún maestro por debajo de la línea de pobreza”.

Y respecto de la visión de que se trata de un paro político, Molina advirtió que “la escuela pública sigue en pie a pesar del derrumbe de las empresas del Estado porque la CTERA ha luchado por eso, y porque el Estado sea garante de la educación pública. Y por supuesto es un paro político, porque cualquier hecho relacionado con la educación pública y su gestión es político. Pero no político partidario: esa es la confusión. Al gobierno no se le cuestiona el lugar donde está parado, y eso también es político. Se redujo el presupuesto para la educación pública, y eso también es política, y nadie lo dice”.

“No son lo mismo”

Finalmente, Irene Petrazzini, secretaria de Finanzas de SUTEBA Tres Arroyos, advirtió en torno al recordado discurso de Cristina Kirchner sobre los docentes y al de la actual gobernadora María Eugenia Vidal, que “si bien pueden haber utilizado palabras similares, el trasfondo y el contexto son absolutamente diferentes. Durante el gobierno anterior se alcanzaron muchas de las demandas históricas de CTERA, como la ley de financiamiento educativo que estableciera justicia y equidad en todo el país, y el derecho a igual trabajo con igual salario. Todo eso en paritarias, que además se realizaron durante todos los años, fijando en una mesa de diálogo el piso nacional del salario docente. No quiero decir que una sea buena y la otra un demonio, pero no son lo mismo”.