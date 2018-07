El Pastor Ravella se pronunció a favor de la vida: “El único que puede dar la vida y quitarla es Dios”

Se abrió hoy la quinta jornada de exposiciones en el plenario de comisiones del Senado que trata el proyecto de despenalización del aborto, luego de que obtuviera media sanción en la Cámara de Diputados.

Consultado sobre su postura al pastor de la Iglesia Filadelfia de Tres Arroyos, Ricardo Ravella, expresó: “Sobre este tema tengo una posición formada, quienes creemos y llevamos muchísimos años abrazando la fe y conociendo la palabra de Dios, por su puesto estamos no solo a favor de la vida sino que creemos que el único que puede dar la vida y quitarla es Dios”.

Mientras que agregó: “Son cosas que escapan a nuestro albedrío poder hacerlos, esta es mi concepción. Estaba pensando qué dirá el niño que es el actor principal y es el que tiene que decirse entre los mayores si va a seguir viviendo o no. Esta es mi respuesta y es lo que pienso”.

También contó que entre sus fieles es un tema que se habla: “A veces te tocan casos que tenés que entender, acompañar y ver, porque son sensaciones difíciles”, dijo.

Asimismo destacó que “está en los pastores y en todas las iglesias, que apostamos por la vida y respetamos la soberana voluntad de Dios, de entender todos los problemas, pero también creo que la iglesia tieneun papel fundamental y principal en saber tener una respuesta para la gente que está siendo violada o que está siendo abusada, ahí tiene que estar la iglesia con la respuesta totales y apostando a la vida tanto de la mamá como la del bebé”.

Para finalizar comentó: “Se trata de la vida, yo no quiero estar en el lugar de los legisladores que tienen que votar con distintas maneras de pensar. Pero yo no puedo, por lo que tenga que hacer legislativamente, cambiar mi fe, mi profesión y lo que he abrazado y la convicción de lo que dice la palabra de Dios. Sé que un día voy a ser responsable delante de Dios de mis actos, de lo que haga como político, como padre y como todo lo demás. Creo que ha sido uno de los temas más delicados que se ha tratado en el país, por lo menos de lo que yo tengo conocimiento”, cerró.