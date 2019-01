El pedido de una familia, cuyo perro murió tras ser atropellado en la playa: “Si ves un picho FRENA, no supongas”

Una vecina que visita Reta atravesó una lamentable situación el pasado domingo, cuando una camioneta que circulaba en la playa atropelló a su perro que finalmente murió antes de ingresar a una veterinaria de la localidad para recibir asistencia.

Carolina Norrild, a través de su cuenta de Facebook, invitó a la sociedad a tomar conciencia acerca de cómo se debe circular tanto en las calle, playas o donde sea… “si ves un picho FRENA, no supongas”.

Norrild, escribía en su cuenta personal las siguientes palabras cargadas de angustia, tras la muerte de Felipe, una de las mascotas de la familia: “Esta es la última foto que nos sacamos con mi bebé Felipe antes de ir a Reta... ayer tuvimos la desgracia de que lo pisen en la playa y lo maten... día hermoso, todos disfrutando y Felipe inquieto como siempre de un lado a otro, paso una camioneta y lo piso, el salió corriendo hacia mí, lo agarré y lo empecé a acariciar, el dueño de la camioneta paro y volvió, según sus palabras, lo vio pero no freno porque pensó que Felipe iba a pelear a su perro que iba en la caja de la camioneta (la idea no es acusar y defenestrar a esta persona, sino tomar conciencia). Automáticamente lo cargamos en nuestra camioneta y lo llevamos al veterinario del pueblo, llegamos y murió en la puerta, paró su corazón pero también se pararon nuestros 3 corazones, el de Camilo, el de Sofi y el mío, impotentes, no podíamos creer lo que estaba pasando... y Clarita su hermana pichicha que también estaba ahí con nosotros creo que aún sigue sin entender que paso con su adorado Felipe...

Felipe era nuestro bebé, adoptado desde los 45 días, malcriado por mi sobre todo que le permitía taaaanto, porque? porque el hacía que mi corazón explote de felicidad, que sane cuando no me sentía bien, él era todo lo hermoso que se puede esperar, era feliz, era amado, vago (me robaba las cosas y corría por todo el patio gambeteándome y mirándome con esa carita de plaga que tenía... él nos daba felicidad cada día, compartía mi día a día, el 23 de diciembre había cumplido dos años...

Todo esto que escribo es para concientizar sobre cómo debemos circular en la calle, playa o donde sea, si ves un picho FRENA, no supongas, no des por sentado que sabe andar, que se va a correr o lo que sea que se te ocurra, detrás de cada pichi hay una historia, en algunos más linda en otros más triste, en nuestro Felipe había una historia de amor, de una familia que lo amaba y que ahora está destrozada por su perdida. Felipe te amamos y te vamos a extrañar por siempre moñito precioso de mamá”.