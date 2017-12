El PJ local va a elecciones para convalidar su única lista

Con una lista única encabezada por Adriana Guerrero como presidenta, y con la mayoría de las agrupaciones de extracción peronista del distrito, el Partido Justicialista irá a elecciones el domingo 17. Se podrá votar en la sede de Rivadavia 429, de 8 a 18, y resta definir cómo se llevará adelante el comicio en las localidades, ya que no están disponibles las escuelas con ese fin.

“La lista surgió del consenso de las agrupaciones locales, y si alguna quedó afuera, fue por decisión propia ya que todos fueron convocados a participar”, señaló Guerrero. Daniel Burchkardt, por su parte, aclaró que “aún con lista única, la carta orgánica partidaria exige la convalidación con el 5% del padrón, que en el caso de Tres Arroyos asciende, el que tenemos para esta elección que se depuró en 2008, algo más de 5000 afiliados”.

En torno a los sectores de origen peronista que hoy están en otras fuerzas, como el caso de los dirigentes del Frente Renovador, consideraron que “hay muchos casos, incluso los propios concejales de Unidad Ciudadana, que no están en el padrón, por distintas razones, ya sea porque no votaron en internas, o conformaron otros partidos. Pero a todos los invitamos a participar de estas elecciones, porque las puertas de la casa de todos los peronistas, que es Rivadavia 429, siempre están abiertas. En este caso logramos lo que todos los peronistas nos piden en la calle: estar todos juntos”, coincidieron.

Los afiliados que deseen votar deben acercarse a la sede partidaria con su DNI.