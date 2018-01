El presentador oficial de Los Pumas, Roni Amores, por 15° vez consecutiva en el Seven Playero

Un verdadero histórico, Roni Amores, será por 15° año el conductor oficial del 24° Seven Playero de Claromecó organizado por el TARHC, el cual se llevará durante mañana y el domingo en la localidad balnearia.

Roni Amores es de Entre Ríos y es el presentador oficial de Los Pumas, entre otros eventos importantes que realiza con su imponente voz. En diálogo con LU 24, Amores explicó que “15 años acompañando al Seven de Claromecó, organizado por el TARHC. Este año esperamos que haya mucha gente”.

Amores también participará en el Seven con un equipo de veteranos de Estudiantes de Paraná, llamado Los 70.

“Presentar al seleccionado argentino de rugby es algo gratificante en los eventos que se hacen en el país, este es un evento espectacular y es muy importante disfrutarlo con amigos. En verano se disfruta de lo que es la pretemporada, compartiendo con gente de todos lados se disfruta mucho”, indicó Amores.