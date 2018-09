El presidente de 3 Arroyos SA negó rotundamente vaciamiento de la empresa

El presidente de 3 Arroyos SA, Fernando Sansuste, habló con LU 24 y negó rotundamente el vaciamiento de la empresa. “Estoy preocupado y sorprendido, sorprendido fundamentalmente porque las noticias que se conocieron a través de los medios no se condicen con la realidad”, dijo.

Y aclaró: “Lo que quiero manifestar es que la empresa está al día con los salarios de todos los trabajadores en las dos plantas, quiero decir además que evidentemente no hay dudas que estamos viviendo un contexto de país que no ayuda a nadie, lo cual uno está atravesando situaciones que son muy complicadas, pero esto no implica bajo ningún punto de vista de que estemos hablando de vaciamiento”, agregó: “Hay una cadena de pagos que está muy resentida y esto nos afecta a nosotros también, no somos ajenos a eso”.

Presentación en el Ministerio de Trabajo

También aclaró que ayer no hubo una audiencia con el Ministerio de Trabajo, sino una presentación para que los funcionarios locales del ministerio verifiquen que es lo que pasa en la empresa.

“Esa audiencia no ha existido, nosotros hicimos una presentación en el Ministerio, entiendo que también lo haya hecho el gremio a través de su delegado regional y por eso solicitamos la presencia del Ministerio de Trabajo para tratar de entender qué es lo que está pasando”, explicó.

Sansuste indicó que “hubo diálogo permanente con el Ministerio de Trabajo y en el día de hoy ha habido una inspección en una de las plantas y han verificado que efectivamente hay una línea de producción funcionando y otras que están paradas, las que están paradas no es una voluntad propia, lo que quiere cualquier empresario es trabajar al 100 por 100”.

Empresa familiar

Manifestó también que 3 Arroyos SA “es una empresa familiar que presido, hace mucho tiempo que estamos invirtiendo dinero en esta compañía para sacarla adelante y la situación de crisis en Argentina nos ha llevado a una situación en la cual, obviamente, nos está dificultando afrontar algunos compromisos que tenemos, por eso lo vuelvo a decir, niego totalmente que la empresa esté siendo vaciada, es una apreciación subjetiva de determinada gente que supongo tendrán algún motivo o algún argumento y me gustaría saber cuál es”.

Proveedores

También se solidarizó con los proveedores que se ven afectados por esta situación: “Me solidarizo con todos los daños indirectos o perjuicios que pueda estar ocasionando al proveedor que están situados en la zona de Tres Arroyos, y quiero que sepan que la actitud es mantener la empresa en marcha”.

En cuanto a los rumores de cheques rechazados aclaró: “Hemos tenido cheques rechazados, no tengo vergüenza en decirlo, pero esto no presume nada. De hecho hace 40 días tuve el primer cheque rechazado, sin embargo han pasado seis semanas y la empresa sigue en marcha y seguimos facturando y seguimos trabajando”.