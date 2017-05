El Presidente de Carbap destaca los caminos de Tres Arroyos y pide que Vidal baje la presión impositiva

El titular de Carbap, Matías de Velazco, visitó Salliqueló, donde se reunió con dirigentes de la Asociación Rural y dialogó con medios locales. Puso como ejemplo el trabajo hecho en nuestra ciudad con los caminos rurales y afirmó que la presión fiscal “es elevadísima y nos deja al borde de la productividad”.

El chavense encabezó un encuentro zonal de su entidad y el tema de la situación hídrica y el estado de los caminos había estado en las conversaciones desde su llegada: “Hablábamos con la gente de la Rural que lo mismo que pasa a nivel nacional y provincial, pasa con los estados municipales. Tenemos estados municipales que están sobredimensionados. Y hay que mantenerlos, hay que pagarlos. Entonces, una forma de sacar plata es quitarla de la tasa de caminos, en lugar de usar esa plata como correspondería por la retribución de un servicio, se usa para gastos corrientes. Ahí empiezan a surgir problemas de caminos, máquinas que no andan. Pero también a distritos que hacen las cosas bien y puedo dar ejemplos: Tres Arroyos, San Cayetano, Benito Juárez, Tandil, y tiene que haber muchos más. Hay intendentes que manejan las cosas bien, pero hay muchos casos de caminos en mal estado”.

La situación hídrica de gran parte de la provincia excede cualquier previsión, admite de Velazco: “Aunque hubiera caminos muy mantenidos, con toda este desastre climático, sin dudas estarían como están ahora, en muy mal estado. La verdad es que en el campo los caminos rurales aunque llueva tienen que usarse, hay que sacar la producción, la gente que vive en el campo tiene que salir, los chicos ir al colegio. Desgraciadamente este avatar climático escapa a toda previsión”.

Con respecto al tema de las inundaciones, de Velazco afirma que “CARBAP está jugando muy fuerte a eso, está interviniendo, tratando de llevar calma a gente que está terriblemente complicada y por supuesto trabajando con provincia para que solucione lo inmediato, que se atiendan las urgencias, y una vez que pase todo este efecto de las inundaciones que se hagan las obras que deben hacerse, que van a llevar varios años. Es un poco similar a lo que pasó en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando se inundaba siempre Juan B. Justo; se hizo el entubamiento del Maldonado, una obra que llevó varios años, pero solucionó el problema”.

¿Cómo es la relación con la Provincia?

-Es una relación de un estado provincial y un sector muy relevante en el quehacer tanto provincial como nacional que ha sido usado siempre para sacar a Argentina del pozo en el que estaba complicada.

Este es un momento también en el cual tenemos una presión impositiva elevadísima que nos deja al borde de la productividad. Se nos quita demasiada rentabilidad, muchas veces diciendo que tenemos una rentabilidad extraordinaria, pero el sector agropecuario tiene una característica que tiene años buenos y años malos. Por lo general, durante los años malos hay que soportar los gastos con lo que se pudo almacenar en años buenos. Si en años buenos te sacan porque tenés renta extraordinaria, ¿quién te ayuda en años malos?

¿Qué rol tiene la provincia en la política agropecuaria?

-La semana pasada hablamos justamente de eso en La Plata. La política de precios, de exportaciones la fija el estado nacional, incluso impuestos como Ganancias. En un primer análisis muy somero y erróneo se puede pensar que el estado provincial no puede hacer nada por el sector agropecuario y no es así. Máxime en este momento en que hay una coincidencia de signo entre el estado provincial y el estado nacional.

Por ejemplo, durante el gobierno kirchnerista, tenías un sector triguero que estaba vapuleado, destrozado, siendo la provincia de Buenos Aires la mayor productora de trigo en Argentina, y un gobernador que no decía nada.

Lo que nosotros queremos es que la gobernadora defienda a nivel nacional lo que produce su provincia. Un ejemplo es lo que pasa en La Pampa. Está bien que es una provincia con otras características pero tenés un gobernador que se pelea con la gente del Ejecutivo Nacional para que los productores de su provincia puedan pasar hueso plano al sur del Río Colorado, impulsa dentro de su provincia que los terneros que se producen en La Pampa se faenen en su provincia y también reconoce la importancia del sector agropecuario dentro de la estructura económica de La Pampa y crea créditos a medida para fomentar la producción ganadera.

Uno habla con el gobernador Verna y conoce todo: sabe que en la curva tal, frente al campo de fulano de tal, conoce todo. Por supuesto no le podemos pedir eso a la gobernadora Vidal, pero sí le pedimos que baje la presión impositiva y que reconozca la importancia del sector. El sector agropecuario invierte en los pueblos, como pasa acá, hace circular la plata dentro de los pueblos. A lo mejor la gobernadora no le está dando el lugar que le corresponde al sector agropecuario.

¿Hay un proceso de revalúo fiscal?

-Estamos en medio de un proceso de cambio de valuación fiscal. Este proceso comenzó hace menos de un mes. En realidad surge como una necesidad de plata de la provincia de Buenos Aires, provincia que tiene un fuerte reclamo al gobierno nacional por un tema de repartición de fondos, el tema de la coparticipación, incluso están en vía judicial.

Provincia dice: hasta tanto no logremos eso, la plata se la vamos a sacar a ustedes entre otros. El tema es que dentro de esa línea nos está apretando el cogote demasiado fuerte y nos deja al borde de quedar inactivos.

Lo que están haciendo es trabajar sobre el Formulario 911, que es uno que se refiere a las partidas y habla de la aptitud y capacidad de la tierra. Entonces, de oficio, ARBA manda una notificación por la cual te notifica la nueva valuación fiscal y el nuevo Formulario 911 con las características de tu tierra. Están hablando de color de tierra que determina fertilidad, si es anegable o no, distancia a caminos consolidados, capacidad productiva, salinidad, existencia de lagunas. Lo que pasa es que es un formulario de mucha antigüedad y hay mucha gente que no lo tiene. Entonces, cuando te mandan un cambio de valor fiscal con el 911 nuevo, hay mucha gente que no tiene el viejo para comparar y hacer un descargo.

Lo que logramos es que te manden el 911 actual modificado por ellos y el original. Así recomendamos a los productores: comparen los dos formularios, vean si es certero (nadie conoce mejor el campo que su dueño) y en el caso de que observen diferencias hagan el reclamo por internet y vayan a las Rurales, de esa forma vamos a centralizar todo el reclamo, todas las diferencias que hay, y podemos tener fuerza ante el estado provincial para reclamar.

¿Cómo ve el negocio agropecuario ahora que les sacaron las retenciones y tienen un gobierno que no los pelea?

-Es cierto que es un gobierno por el cual no tenemos que levantarnos cada día y ponernos un casco para pelear, es cierto. Pero las retenciones no las sacaron, porque la soja mantiene un 30 por ciento de retención.

Normalmente la gente cree que porque al campo le sacaron las retenciones y hubo una devaluación, entonces ya tiene todo. Eso no es así. Es cierto que sacaron retenciones a productos como el trigo, el maíz, la carne. Se hace una devaluación que en realidad fue un sinceramiento, y nuestros costos subieron más que la devaluación que hubo. Así que la rentabilidad está ajustada. Está costando pagar los impuestos. Hay que sumarle las inclemencias climáticas, si bien ahora estamos hablando de inundación, hace cinco meses hablábamos de sequía e incendios en gran parte de la provincia.

En la zona de la que vengo yo, el sur de la provincia, ahora estamos sufriendo las consecuencias de lo que pasó en el verano, la gran seca. La cosecha de soja es muy chica, está dando poco, y se sembró mucho y no se pudo cosechar porque no nació, se murió.

Así que el campo está con lo justo pero siempre poniendo el hombro, como pasó en toda la historia, para sacar el país adelante. Y con un gran objetivo: que Argentina y el estado provincial reconozcan la importancia en la economía del estado agropecuario. Debe ser tenido en cuenta incluso como perfil de país, para diagramar políticas y hacer este país agropecuariamente grande. Eso no quiere decir que no sea industrial, puede ser las dos cosas a la vez. Pero lo que no se puede hacer como pasó en otros momentos, es crear una industria que sea eficiente a costa de que lo subsidie el sector primario. Porque lo que pasó siempre es que se quedan sin materia prima, como pasó con el trigo hace poco, lo que pasó con la carne.

Es un país donde pueden coexistir bien la producción de alimentos que la hacemos nosotros, con la industria, se puede elaborar lo que producimos, pero pagando precios de mercado. Queremos ese destino para Argentina.