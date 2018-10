El presidente de la CRA advierte que se rompió la relación entre el Gobierno y el campo

La tensión en el sector agropecuario crece día a día producto de la posibilidad de suba en Bienes Personales, además hay temor por una posible suba en el inmobiliario rural por parte de la Provincia y aumento de retenciones a la soja. Dardo Chiesa, presidente de la Confederaciones Rurales Argentinas, fue contundente: “se rompió la relación del Gobierno con el campo”.

En declaraciones a Revista Chacra, el titular de CRA dijo que "nos convence con un discurso que es correcto pero hace exactamente lo contrario". El dirigente advirtió que evalúan un paro agropecuario antes del miércoles. Chiesa se mostró duro con Luis María Etchevehere: "Hablamos cosas sin nada de importancia todos los días con el Secretario de Agroindustria - y nos tenemos que enterar esta decisión por los diarios".

“Nos convence con un discurso que es correcto pero hace exactamente lo contrario", dijo sobre el presidente Mauricio Macri.

“Los funcionarios de los tres niveles – nacional, provincial y municipal- que componen el Estado están demostrando no estar a la altura de las circunstancias toda vez que en la búsqueda obligada de un equilibro fiscal se dedican a incrementar los ingresos del estado, solo a través de los impuestos”, comienza el duro comunicado emitido por Carbap el viernes cuyo título es “La historia vuelve a repetirse”.

Además agrega: “La usina de creatividad del Gobierno Nacional que generó esta propuesta no tuvo en cuenta las consecuencias nefasta, no solo para el sector sino para el país”. La entidad también advirtió que en la semana evaluar medidas fuerza para “demostrar el gran disconformismo que se está gestando en el sector productivo”.

Esta semana estará cargada de suma tensión entre el Gobierno Nacional y las entidades agropecuarias, donde no se descartan medidas de fuerza en conjunto.

