El Presidente del Club Quilmes aseguró que el concurso de pesca “fue un éxito”

Tras la 19° edición del concurso “6 horas de pesca a la corvina de mayor peso” que organizó el Club Quilmes en Reta, el presidente de la entidad, Guillermo Perticarari, aseguró por LU 24 que “fue un éxito”.

El certamen cerró con 1020 inscripciones y tuvo como ganador del 1/4 de millón a Bruno Schneider de Bahía Blanca con una corvina de 2,460 kg, por lo que se quedó con los 250 mil pesos.

Guillermo Perticarari dijo esta mañana: “pasó con éxito. El 80 por ciento del concurso es el factor climático que no nos ayudó mucho, pero fue un éxito y los pescadores quedaron conformes. No tuvimos inconvenientes con los controles ni nada. Solo tengo que agradecer a todos los que nos ayudaron”, dijo.

Por otra parte, destacó la loable actitud de una de las ganadoras del certamen de pesca, Laura Rolón: “esta señora es un capítulo aparte. Nosotros queríamos pagar rápido, íbamos abonando y cuando ella controló la plata se encontró con que tenía en vez de tres ceros, cuatro, y tardó solo 15 minutos en volver. Cuando salió, controló el dinero, regresó y la devolvió. No dudó un instante. No nos habíamos dado cuenta porque no habíamos terminado de ir pagando. Nos iba a faltar ese dinero después”.

Mencionó, además, que la Comisión Directiva “ya está pensando en trabajar en la nueva edición de la Fiesta Provincial del Trigo y también hay que hacerlo en solucionar problemas de adentro del club”.