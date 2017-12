El prestigio de una empresa líder: Venecia Viajes y Turismo recibió su Agua Clara

Es premio Agua Clara 2017 la empresa Venecia Viajes y Turismo porque creció en su rubro. Peleó siempre por el liderazgo. Supo de las mejores y las no tan buenas. Momentos difíciles como todos los pasajes de la Argentina. Pero hoy tienen un nombre y un prestigio logrado por el cumplimiento, la seriedad, la solidaridad y ese don especial de hacer lo que se puede hacer para que sea posible.

Es una empresa que no solo busca el natural lucro del negocio lícito, sino que hace posible a veces llegar a lo que se creía imposible.

Tesoneros, firmes en sus decisiones. Solidarios. No hay institución que no tenga el toque de colaboración. Para muchos, un logro llegar a los paisajes argentinos. Para otros el sueño de viajar lejos, a la tierra de los padres o los abuelos. Inclusive cristalizar el deseo casi inalcanzable de navegar por los mares en un lujoso crucero que sólo se veía en las películas.