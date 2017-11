El Presupuesto Municipal 2018 llegará a los 900 millones de pesos

Aunque aseguró que todavía se está trabajando intensamente para su presentación al Concejo Deliberante, que se concretará mañana, el intendente Carlos Sánchez anticipó que el Presupuesto 2018 “pasará de 700 a 900 millones de pesos”. En otro orden de cosas, el jefe comunal ratificó el anticipo de LU 24 en torno a que se analiza plantearle al Ministerio de Seguridad que se haga cargo de la Policía Comunal, cuestión que se pretende discutir con el titular de esa cartera, Cristian Ritondo, en cuanto fije la audiencia pedida por Sánchez.

El mandatario también se refirió al importante convenio suscripto con la Provincia para tareas de pavimentación en Claromecó, mientras que declinó la posibilidad de anticipar cambios en su gabinete, que dejó pendiente para la semana próxima. También dijo estar preocupado por los reclamos de los guardavidas, sobre los cuales advirtió que “es muy difícil darles lo que piden por la ley que se aprobó en la gestión del gobernador Scioli, y la Provincia no mandó ni tiene previsto hacerlo” los fondos que la misma ley prevé para contribuir con los municipios a solventar esos costos.

“Austero y realizable”

“Es un Presupuesto austero pero realizable”, dijo Sánchez en cuanto a lo previsto respecto de recursos y gastos para el año que viene. Al mismo tiempo, aseguró que no se conocen cuestiones de fondo del “pacto fiscal” que dispuso la Provincia, pero consideró que “a nosotros difícilmente nos afecte porque está pensado para municipios que han tenido desbordes en cuanto a cantidad de personal y gasto público, que se busca reducir y controlar”.

Por otra parte, respecto de lo anticipado por esta radio en relación con el pavimento en Claromecó, destacó que “se venía gestionando desde hace varios meses, y gracias a la intervención de Laura Aprile y del ministerio de Infraestructura, nos llegará este subsidio de 17.500.000 pesos, con el que se harán unas 15 cuadras. Es posible que no den los plazos para la adjudicación antes del 31 de diciembre, pero de todos modos estamos trabajando para sacar el pliego lo antes posible, de manera de empezar a trabajar a fines de febrero y no molestar a los turistas”.