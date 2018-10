El Prix de Ajedrez ya tiene sus campeones: Restuccia y Arévalo

Con los resultados registrados en la octava fecha de competencia, disputada el pasado viernes en el CRECE, Francisco Restuccia se coronó campeón del Prix tresarroyense de Ajedrez, doblegando a su principal competidor, Damián Arévalo, quien finalmente quedó como campeón en la categoría de jugadores no rankeados.

La cita contó con la asistencia de seis jugadores, que tras enfrentarse todos contra todos quedaron ubicados así: 1º) Restuccia con 5 puntos sobre 5 posibles; 2º) Coronel con 3 puntos; 3º/5º) Alegre, Traversa y Arévalo con 2 puntos cada uno; y 6º) Ochandio con 1 punto.

Pasados estos resultados a la tabla general, dónde se registran solamente los cinco mejores de cada participante a lo largo de todas etapas, el orensano Restuccia quedó campeón con 500 puntos (puntaje perfecto, que lo vuelve inalcanzable a falta de una etapa), siendo escoltado por Arévalo con 390 puntos, que le aseguraron el título de "no rankeados", categoría de la que se despide, por haber ingresado recientemente al ranking internacional por su buena actuación en el torneo de Cnel. Pringles del mes pasado.

Las posiciones principales se completan con: 3º) Ochandio 253,33 puntos; 4º) A. Di Rocco con 193,33 puntos; y 5º) Coronel con 180 puntos, entre un total de 15 jugadores que participaron de la lid, representando a nuestra ciudad, Orense, Reta y Gonzales Chaves.

El cierre del circuito tendrá lugar el próximo 26 de octubre, cuando se dispute una etapa virtual, en la que los jugadores se enfrentarán jugando desde sus hogares a través de internet, utilizando una plataforma internacional que les proporciona la interfaz para jugar y el arbitraje. Esto muestra que el ajedrez no tiene ningún impedimento para ser un e-sport.

El torneo de ascenso entra en etapa de definición

Se disputó anoche en el CRECE la quinta ronda del torneo de ascenso a primera categoría, produciéndose las victorias de Leandro Abaurrea sobre Juan García y de Sergio Ochandio sobre Agustín Alegre, lo que pone a los vencedores cerca de su objetivo: de lograr 1,5 puntos de los 3 que les quedan en juego a cada uno, alcanzarán el puntaje necesario para su ascenso. La fecha también deparó la victoria de Ricardo Traversa sobre Juan Funes y el empate entre los hermanos Gerardo y Andrés Di Rocco.

Faltando jugarse tres rondas, las posiciones son lideradas por Abaurrea con 4,5 puntos, seguido por Ochandio con 3,5 puntos, completándose la tabla con 3º) Traversa con 2,5 puntos; 4º/5º) G. Di Rocco y da Sanmartino con 2 puntos cada uno; 6º) Alegre con 1,5 puntos; 7º/8º) A. Di Rocco y García con 1 punto cada uno; 9º) Funes sin puntos.

La sexta fecha está programada para mañana, con las partidas entre Abaurrea vs. Alegre, Traversa vs. G. Di Rocco, Da Sanmartino vs. Funes, y A. Di Rocco vs. García, quedando libre Ochandio.