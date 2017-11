El quinteto de Jazz dará un recital el viernes en el Mulazzi

El viernes se llevará a cabo en la sala Ismael Jaka del Museo Mulazzi un recital de jazz tradicional a cargo del quinteto que integran Belén Altamirano en clarinete, Florencia Serra en voz, Ariel Insua en saxo alto, Emanuel Monte en teclado y Willi Ochoa en contrabajo.

Dichos músicos recrearan a partir de las 20:30 hs. paginas inolvidables del género donde no faltaran hello dolly, cheek to cheek, satin doll, tengo ritmo, entre otros.

La cita es para aficionados al género y público en general y se ofrecerán 40 localidades a la venta ya que estos músicos pretenden tocar en formato acústico, con los instrumentos sin amplificar para apreciar en su real magnitud el timbre de los mismos, como así también de la voz humana, sin artificios, de manera tal de crear un clima propicio para la escucha.