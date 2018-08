El Recinto ofrece tratamientos para prevenir la celulitis

Desde El Recinto Tres Arroyos, la Nutricionista Sara Di Gregorio, aconsejó iniciar en esta época los tratamientos de prevención de celulitis, para llegar al verano en el mejor estado posible, logrando buenos resultados a través de los drenajes linfáticos que se realizan en el lugar con profesionales de la materia y una buena y equilibrada alimentación.

La celulitis es la acumulación de tejido adiposo en determinadas zonas del cuerpo, forma nódulos adiposos de grasa bajo la piel y suele aparecer en caderas, muslos, glúteos y/o abdomen, y es más común en mujeres que en hombres, denominada popularmente “piel naranja”.

En la epidermis (capa interna de la piel) hay una sustancia llamada “fundamental” por la cual pasan nutrientes y oxígeno que nutren la piel. La mala alimentación, periodos de pubertad-menopausia-embarazo, la poca actividad física, stress, ansiedad, el exceso de tabaquismo, alcohol y café pueden generar toxinas que se acumulan en esta sustancia haciéndola más espesa y disminuyendo el paso de nutrientes y oxígeno a las células que comienzan a funcionar mal y así generando la aparición de la celulitis.

Consumir alimentos ricos en antioxidantes como frutas y verduras frescas, crudas y con cáscara ayuda a prevenir la aparición de la celulitis. Hay que consumir a diario frutas y verduras frescas de estación de diferentes colores como acelga, espinaca, apio, zanahoria para tener suficientes antioxidantes. Las frutas más recomendadas pueden ser las ciruelas, kiwi, frutos rojos, frambuesas, fresas, naranjas. Es vital en la alimentación que no falten alimentos ricos en la vitamina del complejo B, particularmente Biotina, es una vitamina que participa en la generación de energía que hay que utilizarla y no almacenarla, presente en cereales y germen de trigo. Además de disminuir el consumo de sal agregada y productos industrializados altos en sodio como conservas, fiambres, embutidos.

Por ello es importante aumentar el consumo de agua para hidratar adecuadamente las células de la piel, y evitar el consumo de café y aquellas bebidas que tienen cafeína como gaseosas y energizantes.

En el tratamiento de la celulitis lo favorece una pérdida de peso saludable, acompañado de una actividad física aeróbica como caminatas rápidas-trotes-andar en bicicleta, etc. En el Recinto, ofrecemos tratamientos estéticos anticelulíticos , que también aumentando el drenaje linfático a través de procedimientos específicos y localizados.