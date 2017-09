El reclamo de dos trabajadores inmigrantes que fueron echados de la obra del Puente Roca

Jhonny y Vigmar son dos hombres de nacionalidad boliviana que fueron despedidos de su trabajo en la obra del Puente Roca, luego de que ambos se negaran a trabajar en el día de hoy porque se encontraban con resaca, tras haber ingerido bebidas alcohólicas en la noche de ayer, fuera de su horario de trabajo.

Los damnificados asumen que hubo un maltrato y un abuso por parte de miembros de la UOCRA (Unión Obrera de la República Argentina) y planeaban tomar medidas judiciales, antes de retornar a sus respectivos hogares en Buenos Aires.

LU 24 dialogó con Jhonny y Vigmar, quienes relataron el suceso: “Estuvimos un día fuera de trabajo, nos pusimos a escabiar tranquilos, al día siguiente como estábamos mal de estado no quisimos trabajar. Horas antes pusimos la música un poco alta, por eso se enojó el subcontratista nuestro y mandó un telegrama”.

“No tenemos ropa de trabajo y nada” denunciaron, mientras admitieron que estaban alcoholizados: "Si, escabiamos y tomamos fuera de horario de trabajo, en la casilla de madera nos juntamos a tomar un poco. Al día siguiente no teníamos ganas de trabajar, no estábamos bien, directamente nos cae la UOCRA echándonos. Según ellos se quejó el capataz nuestro porque no dejábamos dormir porque estábamos escuchando música a alto volumen”.

Además, indignados, explicaron que “nos quisieron pegar, nos rompieron la remera. Con palabras quisimos arreglar las cosas, queremos que nos paguen lo que nos corresponde. Nos sacaron arrastrándonos. Somos seres humanos, tenemos derechos. Nos echaron y nos vamos a nuestra casa ahora, les vamos a hacer un juicio, por esos motivos no les levanté la mano y no les respondí. Ellos buscaban pelear, tengo mi hermano que es abogado”.