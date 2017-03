El ruralista Simonetti brindó un panorama alentador sobre la situación del campo

El presidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, Eugenio Simonetti, aseguró que el sector viene de una cosecha fina de buena calidad pero pocos kilos, y estimó que gracias a la lluvia “podría acomodarse un poco la gruesa, porque veníamos complicados con la soja de segunda que o se sembraron y quedaron muy chiquitas, o bien no se alcanzaron a sembrar por la falta de agua”.

Según Simonetti, los girasoles pudieron aguantar un poco mejor la sequía, mientras que para el maíz, merced a la última lluvia, todavía no está dicha la última palabra. “Para el sector ganadero la situación es mejor, porque vienen de un invierno con mucho pasto, que aunque disminuyó un poco en los últimos meses, encontró a los terneros ya hechos Y ha sido fundamental la mejora genética”, indicó.

En este sentido, aseguró que el rodeo en Tres Arroyos mejoró, ya que se ubica en el orden de las 280.000 cabezas, cuando se estaba en las 250.000. “En 2007, 2008, se perdió mucha hacienda, pero se está recomponiendo esa situación y estamos volviendo a tener un rodeo importante. La vaca es más lenta, más tranquila en cuanto a producción, pero da una estabilidad que no se tiene con la chacra”, consideró Simonetti.

Finalmente, estimó que la Mesa Redonda para la Fiesta Provincial del Trigo se va organizando sin inconvenientes, y se espera un buen acompañamiento de entidades vinculadas al quehacer agropecuario. En cuanto a la presencia de autoridades, consideró que “seguramente estará (Jorge) Srodek, y ojalá vengan otros representantes del Gobierno para acompañar, ya que hay seguramente datos y mensajes que pueden dar para seguir produciendo. Se aumentó casi un 40% la cosecha fina, así que es muy importante lo que se ha logrado”.