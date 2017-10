El sector no médico de la guardia del hospital pide reunirse con el Intendente

El personal no médico de la guardia del Centro Municipal de Salud se autoconvocó en el hall del Hospital ante el rumor de que serían removidos de sus funciones en ese sector tras la reunión mantenida por los doctores del área con el intendente Carlos Sánchez.

El sector no médico estuvo encabezado por la supervisora de Emergencias y Consultorios Externos, Rosana Acuña, junto al secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Municipales, Roberto García, quien indicó que “en principio nos juntaríamos con el letrado y vamos a tomar contacto con el Ejecutivo para poder dirimir y darle una solución y marco a esto”.

En tanto, Acuña manifestó que el D.E. “está escuchando una sola campana. No remueven solamente enfermería, sino mucamas, administrativos y choferes, simplemente porque elevamos una nota interna para mejorar la calidad de atención que se estaba quejando la sociedad, fue lo único que hicimos”. Y agregó: “No es verdad que todos los médicos de la guardia están de acuerdo con ese pedido”, haciendo referencia al nuevo organigrama de funcionamiento del servicio que llevará a cabo el Intendente tras la reunión que mantuvo con los médicos del hospital.

“Son familias, esto no se trata de que sean un número, vamos a tomar contacto con el Ejecutivo, vamos a tratar de generar una reunión lo más rápido posible porque es justo que a todos los compañeros los escuchen y que todas las partes nos podamos poner de acuerdo. Me parece que las medidas arbitrarias en todo contexto son malas, acá me parece que falta al diálogo y me parece que esto es lo que hay que hacer”, cerró García.