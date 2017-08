El Sindicato de Trabajadores Municipales se reunió con Nickel por reclamos de inspectores de Prevención Ciudadana

El Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, Abel Gómez, habló con LU 24 sobre la reunión llevada a cabo hoy con el Secretario de Seguridad, Werner Nickel, que tuvo como fin llevar los reclamos de los inspectores de Prevención Ciudadana.

“Lo que reclamamos con el tema de las tarjeteras era un tema de horarios, había una mala interpretación, hoy tuvimos la reunión con Nickel, y se interpretaba que nosotros queríamos un cambio de horario, lo que queríamos era una adecuación a la nueva Ley 14.656, lo cual no logramos ponernos de acuerdo. Con respecto a un plus para el sector que se había prometido, dijeron que ellos lo estaban estudiando, estaban viendo la manera de poderlo implementar”, comto Gómez.

Asimismo explicó que “la Ley dice que son seis horas como mínimo y ocho como máximo de lunes a viernes. De ser necesario por el servicio, el Ejecutivo puede disponer de otro horario de un sábado o un domingo, pero siempre y cuando se cambie con un franco compensatorio o, por lo tanto, se paguen las horas extras”.

“Con el tema del plus, y con unos numeritos que estaban haciendo con la universidad porque ellos tienen el sistema, hemos llegado a un acuerdo y quedamos para juntarnos el martes que viene para terminar de redondear lo que estaba faltando”, concluyó Gómez.