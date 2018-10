El Sub-15 de Tres Arroyos cayó 2 a 1 con Olavarría y quedó eliminado

El seleccionado Sub-15 local quedó afuera del torneo al caer con Olavarría por 2 a 1 en el cotejo de vuelta jugado en cancha de Colegiales. El primer partido fue ganado por Olavarría 3 a 2, pasando por el resultado global de 5 a 3.

En el primer tiempo Tres Arroyos salió con todo a buscar el gol que le permitía ganar el partido por dos goles de diferencia. Alexis Ruiz ya aviso cuando cabecea un centro al lado del palo, después de un córner. Después el delantero olavarriense Torres de buen partido, remataba suave afuera. Luego Olavarría manejó el cotejo con el buen traslado de pelota y manejo de Otero la figura, junto al lateral Falasco. Tano no pudo convertir tras excelente pase de Ruiz, remató alto por sobre el horizontal. Luego dominó Olavarria y al final, remató torres y atajó volando muy bien Torremare. Un minuto después un remate del visitante pasó por debajo de Torremare y en la línea salvó un defensor de Tres Arroyos. Milagro en el área local y termina la primera etapa en cero.

En el complemento arrancó bien Tres Arroyos y Tano hace un pase justo pero Ruiz no la puede alcanzar. El gol visitante llego de carambola, la tocan de punta dos jugadores en el área y pega en el travesaño y luego impacta en la espalda del golero Torremare y se mete, desazón para el arquero y para el equipo, y Tres Arroyos tiene que hacer dos goles si o si para los penales. Minutos después llega el golazo del empate Garzón remató fuerte al medio del arco y le infla la red al arquero de Olavarría. Alegría y apuro para convertir otro gol para llegar a los penales, se vinieron los cambios en los de scorza: Del Rio, Toso, Barbosa y Gauto. Pero Tres Arroyos se apuraba y Olavarría esperaba de contra. Y así llegó Torres indetenible, y queda mano a mano y salva Torremare de manera brillante desde el piso con la punta de los dedos, quitándole el balón.

Los minutos pasan y Tres Arroyos no puede quebrar a Olavarría y en los últimos minutos llega el segundo gol visitante: jugada maradoniana del chiquito Iván López, dejo a 4 jugadores por el camino en el área y le sirve el balón a Molina para que convierta.

Clasificación para los del cemento y afuera Tres Arroyos, no había tiempo y sucedió lo lamentable, una palabra, enojo empujones, agarrones y por suerte no pasó a mayores, como consecuencia fueron expulsados Toso por Tres Arroyos y Pellegrini de Olavarría.

Final, tristeza para los locales y alegría para el visitante. Tres Arroyos dejó todo… aplausos para nuestros chicos, excelente partido de Pinelli y de Martinez. El sueño se terminó pero sirve como fogueo a nuestros jugadores.

Tres Arroyos formó con: Torremare, Lizarazu, Pinelli, López y Villalba. Garzón, Beloqui y Martinez. Ruiz, Bernaola y Tano.

Luego ingresaron Toso (Beloqui), Barbosa (Ruiz), Gauto (Villalba), Del Rio (López).