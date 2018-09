El Sub 15 de Tres Arroyos venció 2 a 0 a Villarino de visitante y clasificó a la segunda ronda

Tres Arroyos venció 2 a 0 a Villarino de visitante en la ciudad de Hilario Ascasubi y logró clasificar a la siguiente instancia del Torneo Nacional Regional Sub 15.

En el primer tiempo Tres Arroyos fue mejor pero no lograba definir, con buen partido de Lizarazu y Pinelli en la defensa. También hubo un buen despliegue del jugador Blas por el campo de juego.

En el complemento arrancó mejor el local, pero no podía inquietar al golero tresarroyense Mendoza de muy buen partido. Fue fundamental el ingreso de Tano que a la postre logró que Tres Arroyos ganara faltando dos minutos, a los 38 y a los 40 convirtieron Barbosa y Bernaola, este último fue una de las figuras del partido.

Todavía no se conoce el rival de nuestros chicos para la segunda ronda.

Tres Arroyos formó con Mendoza, Lizarazu, Pinelli, Martinez y López. Gauto, Blas, Ruiz. Gasaneo, Ocampo y Bernaola.

Luego ingresaron: Beloqui, Harispe, Barbosa, Tano y Garzón.