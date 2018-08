El Sub-15 de Tres Arroyos venció a Villarino en la primera fecha del Torneo Nacional de Fútbol

El seleccionado tresarroyense de fútbol Sub-15 ganó en su primera presentación de local en cancha de Villa del Parque ante el elenco de Villarino, por 2 tantos contra 1.

Los goles fueron conseguidos por Tano en el primer tiempo mientras que en el segundo periodo empató Buonaventura para el visitante, mientras que Del Río aumentó para Tres Arroyos.

En el primer tiempo, Tres Arroyos empezó con todo de la mano del buen ataque de Tano por la derecha resultando muy eficaz. El local llegó con un cabezazo de Gauto arriba que detuvo el golero Kill. Los primeros minutos fueron de Tres Arroyos con Ocampo, Ruiz y Tano en ataque y el Tanque Martinez en el medio.

Después Villarino reaccionaba con Gingolani manejando el balón y con Señuk rematando de media vuelta y atajaba Quinteros Ríos.

La selección local pudo recuperar la pelota en el medio y Ocampo tuvo una chance clara pero no pudo convertir tras la buena intervención del golero Kill. En el epílogo del primer tiempo, Arispe vio la diagonal de Tano y le dio el balón, el delantero quedó mano a mano y definió muy bien. De esta manera, Tres Arroyos se iba al descanso ganando 1 a 0.

En el complemento, Tres Arroyos arrancó igual de enfocado, atacando con un Tano indetenible por derecha, siendo una pesadilla para Villarino. Ocampo llegaba y se perdía el gol, Tres Arroyos tenía controlado el juego hasta que en una jugada del visitante llegó un centro desde la derecha, pelota pasada y luego de un rebote Buonaventura empató con un fuerte derechazo al medio.

Sorpresa y se animaba Villarino de a poco, pero Tano fue fundamental con sus corridas para el desequilibrio por derecha, tirando centros para Arispe y Ocampo que no pudieron definir, faltaba la estocada final para liquidar el resultado.

El mismo Tano remató fuerte a la carrera y pasó cerca del ángulo superior. Llegó el cambio salvador, entro el "Galleguito" Del Rio y la primera que tocó convirtió, quedó mano a mano frente a Kill y no perdonó. Alegría, bocinas y aplausos en el bosque villense, para la fría y ventosa tarde.

De allí en más fue todo de Tres Arroyos, manejando el balón de manera inteligente. Se fue Cingolani en el visitante, quizá su mejor jugador, entró también Toso en Tres Arroyos de buenos minutos, hasta pudo convertir rematando a la carrera fuerte y pasó cerca arriba.

Cuando se jugaba el descuento, Cepeda se perdió el empate cuando quedaba solo y remataba desviado.

Final emocionante y triunfo de Tres Arroyos, merecido porque buscó más juego y puso más. Primer partido del torneo, misión cumplida… ahora a esperar la vuelta.