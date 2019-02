El Subsecretario de Educación se comprometió a dar una respuesta a los docentes y a seguir trabajando por el consenso

Tras la fallida reunión paritaria entre los docentes y el gobierno bonaerense, el Subsecretario de Educación de la Provincia de Buenos Aires Sergio Siciliano, habló con LU 24 sobre la difícil negociación.

“Hicimos una propuesta que contemplaba un pedido que durante todo el 2018 habían hecho las entidades gremiales que era una cláusula de autorización automática que garantizara todo el año que el docente no iba a perder frente a la inflación. Ahí nosotros propusimos por los primeros tres meses con un ajuste mensual y luego un ajuste trimestral”, dijo y agregó: “El planteo depende de qué salario uno parta, ese porcentaje que va a ir incrementarlo en el 2019 obviamente hace a la diferencia, ellos señalan que hubo una pérdida del poder adquisitivo en el 2018 cercano a los 15 puntos, entonces nosotros creemos que hay sumas que no se están contemplando y justamente el nudo está ahí, donde nos vamos a comprometer a darles una respuesta y a seguir trabajando para llegar al consenso”.

Reunión Infraestructura

Por otro lado contó que mañana tiene previsto participar de una reunión por infraestructura con los gremios docentes. “Hoy las escuelas no tiene ningún tipo de riesgo para sus alumnos y sus docentes, si bien puede haber alguna obra o alguna situación en particular. Tenemos más de 2900 obras en estos momentos en las escuelas de la provincia”, aseguró. También el lunes realizarán una convocatoria por temas socioeducativos entre los que se tratara, cupos de comedor y alimentación de los chicos.

Logros de la subsecretaría

Asimismo hizo hincapié en el trabajo de la subsecretaría: “Yo asumí el 10 de diciembre del 2015 junto con el Ministro Finocchiaro y la subsecretaria de educación es el corazón del ministerio porque es justamente donde se trabajan los aprendizajes, que es el objetivo final de nuestro ministerio”, indicó.

Entre los logros destacó la actualización de los diseños curriculares, es decir, el contenido que aprenden los chicos, y la formación continua de los docentes. También la cantidad de adultos que se incorporaron al sistema, “este año tenemos más 190.000 adultos inscriptos que en los años anteriores”, señaló.

También consideró: “Creo que tenemos muy buenos docentes, tenemos que acompañarlos y capacitarlos, creo que tenemos gente comprometida, gente con vocación que todavía sigue eligiendo la carrera apostando a los chicos y a desarrollar su profesión en el aula”.