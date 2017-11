El sueño de Thiago Boneiro llegó a distintos medios nacionales

El pasado sábado la periodista Marina Zucchi subió a su cuenta de Twitter el video de Thiago Boneiro pidiendo conocer a los jugadores de Boca, el mismo tuvo una repercusión de 23.000 retweets y 20.000 me gusta, y, lo más importante, llegó a la dirigencia de Boca, generando la respuesta del propio presidente de la entidad Xeneize, Daniel Angelici, quién confirmó a través del mismo medio que el jueves Thiago cumplirá su sueño de conocer a la Bombonera y a los jugadores de Boca.

Además la noticia llegó a distintos medios nacionales de mucha importancia, como Infobae, Olé, Crónica, entre otros. Sin dudas la noticia de que Thaigo pueda cumplir su sueño genera mucha alegría y felicidad no sólo en Tres Arroyos, sino que ahora el país entero está al tanto de su lucha.

"Si conozco a los jugadores de Boca y a Guille voy a estar más fuerte para pelearle al cáncer", dice este nene. Me llegó recién. Ayuda xeneize, por favor. pic.twitter.com/4Wb0D7Audq

Thiaguito, me conmovió mucho tu historia. Me comprometo a que puedas venir a visitarnos a La Bombonera y saludar a Guillermo y los jugadores. No abandones tu lucha! https://t.co/Xh2Wek3qWh

— Daniel Angelici (@TanoAngelici) 12 de noviembre de 2017