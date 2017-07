El sueño de Unión cada vez más real: Tras 29 años entrenó en su cancha

El 25 de julio de 2017 quedará marcado en la historia del Club Social y Deportivo Unión porque después de más de 29 años se volvió a utilizar su cancha.

Aprovechando las vacaciones de invierno, las inferiores del club están entrenando turno tarde, y tuvieron el privilegio de volver a hacerlo en un lugar propio.

“Aún falta mucho para concretar el sueño de jugar oficialmente, pero estos pequeños pasos que parecieran insignificantes para muchos, para nosotros no lo son, y más que paso, es un salto. Un salto de calidad y un salto que nos lleva a empezar a identificarnos con lo nuestro. Con lo propio. Risas y caras que valoran el esfuerzo. Emoción y fuerza, para seguir adelante”, expresaron desde la institución.

“Quizá en algún momento subestimamos el gran esfuerzo y la tremenda dificultad que significa armar una cancha de futbol acorde a las circunstancias, pero sabemos que cada vez falta menos. Cada vez se acerca el sueño”, agregaron.

Las obras en los vestuarios están muy avanzadas, y en estos próximos días se empiezan los trabajos de electricidad, plomería, colocación del cielorraso y aberturas, entre otros. Por lo pronto el campo de juego está en óptimas condiciones, con buen riego, buen césped y el suelo emparejándose día a día.

“Queremos dejar en claro que no se trata de ganar o perder, ni de ascensos ni descensos. Se trata de sentido de pertenencia, de no depender más de nada ni nadie. Que tanto los más jóvenes como los más grandes tengas un lugar, su lugar.

Agradeciendo a todos los que han hecho esto posible, y sin querer dar algo por terminado, sepan que esto es un nuevo punto de partida, es un mimo a todo ese esfuerzo que hicimos, entre todos.

Lograr la prosperidad y el crecimiento de la institución, con una idea no solo deportiva, sino también social y cultural, es nuestro mayor anhelo.

Saludamos a los amantes del deporte y a quienes se esfuerzan por el crecimiento colectivo”, concluyeron desde la entidad.