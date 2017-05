El SUM de Reta y las 21 casas levantaron la temperatura del Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante tuvo en la sesión de esta noche fuertes cruces y varias polémicas en algunos puntos de mucha relevancia para la comunidad del distrito, pese a que se aprobaron por unanimidad todos ellos.

Discusiones por el uso del Fondo Educativo

El cuerpo autorizó por unanimidad al Departamento Ejecutivo a adquirir cuatro lotes en Reta para la construcción de un Salón de Usos Múltiples. No obstante, volvieron los cuestionamientos de la oposición sobre el destino que se le da al Fondo de Financiamiento Educativo. Precisamente, este “Mini Polideportivo” se hará con recursos que salen de allí.

“Contribuimos, una vez más, a dar igualdad de oportunidades en las localidades”, destacó Marta Pellegrini, del Movimiento Vecinal, al resaltar la importancia de la obra.

A su turno, Graciela Callegari, del FpV-PJ, solicitó que el Tribunal de Cuentas se expida primero por la afectación del Fondo para un inmueble que a la postre será propiedad de la Municipalidad y no de un establecimiento educativo como establece la norma.

En tanto, Sergio Soulé, del Frente Renovador, afirmó que “acompañamos por la comunidad de Reta y no por el Ejecutivo”.

“Justo en un año electoral entre el Ejecutivo municipal y Cambiemos se pelean por presentar obras, seamos realistas porque no va a ser para mañana que va a estar todo esto. También hablemos de los barrios porque por ejemplo a Santa Teresita le prometieron el gas y todavía no ha llegado”, cuestionó.

Por su parte, Guillermo Salim (MV) aclaró sobre el destino del Fondo que hasta el momento no hubo ningún llamado de atención del Tribunal de Cuentas, más allá de las denuncias realizadas por los bloques opositores. “Hay numerosos dictámenes que autorizan al Municipio a comprar inmuebles, por supuesto, luego vinculados al uso que la ley autoriza, previa firma de los acuerdos o convenios que correspondan en su momento. Esta es una autorización al DE para avanzar en la compra”, explicó. Acto seguido, Soulé fustigó: “Yo descreo del Tribunal de Cuentas, que nunca nos contestó ninguna denuncia o reclamo”.

Fuertes cruces por las 21 viviendas: “Los vecinos deben saber la verdad”, espetó Aprile

Asimismo, se le permitió al Municipio suscribir un convenio con la Provincia para obtener financiamiento con el objetivo de construir 21 viviendas industrializadas que se destinarán a los damnificados por las usurpaciones. En este sentido, Salim resaltó el “sacrificio” del Intendente por las gestiones realizadas ante el Instituto de la Vivienda, con más de 20 viajes incluidos, al tiempo que admitió “la deuda que tenemos como sociedad” con las más de 20 familias víctimas de la situación. Así fue que reclamó “celeridad” en el tema a la Provincia.

No obstante, Callegari reflexionó: “el trámite empezó hace un año y medio pero el problema es de mucho antes; los responsables no son la sociedad en su conjunto, sino los que permitieron que esto pasara y no han encontrado respuestas hasta ahora”. Y agregó que la obra “es el 2 por ciento del presupuesto municipal, 17 millones de pesos, esto se debió haber resuelto hace mucho tiempo si las personas hubieran sido prioridad. Vamos a acompañar y esperemos no tener que ratificar ni una cosa más”, replicó. Soulé también exhortó por una pronta respuesta y pidió compromiso a Cambiemos.

Laura Aprile recogió el guante y apuntó: “no necesito que Soulé me comprometa, ya estoy comprometida al igual que Cambiemos. En otros municipios en pocos meses estos mismos trámites han sido resueltos. El Intendente ha dicho que ha presentado toda la documentación y no ha sido así. Ante todo se debe ser prolijo con los bienes del Estado”. Y fue Soulé el que fue por más: “Ella fue la que anunció las casas y se sacó las fotos. Por eso le indilgó responsabilidad, dejémonos de embromar. Se lo pido de buena manera. Que vaya ella a explicarle a las 21 familias que este trámite administrativo sigue dando vuelta, y si intuye alguna anomalía de este Municipio que vaya y denuncie”.

Salim expuso que “le voy a pedir al Gobierno provincial que sea serio en esto. Tres Arroyos firmó el primer convenio con el Instituto de la Vivienda en 1989, así que tiene experiencia” y recordó los cambios implementados a partir del nuevo gobierno, en las planillas a llenar y la modificación de la ordenanza. ”Si cada vez que vas a hacer el gol te corren el arco es muy difícil hacer obra pública”, fustigó.

Aprile recalcó que le han sido claros en que falta documentación y se comprometió a solicitar copias a la Provincia. “Los vecinos deben saber la verdad”, aclaró.

“Es un tema muy serio, cuánta paciencia más podemos pedir, esto se debe resolver de una vez por todas”, intercedió Callegari.

También habló Federico (FR), quien lamentó “cómo está terminando esta situación y que, en su momento, Cambiemos no haya sido parte del trabajo de campo que hicimos el resto de los bloques. Si hubiesen visto las condiciones en las que vive esta gente ya hubieran salido corriendo con el expediente en la mano, sentarían al Intendente en un auto. Pareciera que con la edil Aprile vivimos en dos países distintos: yo salgo a la calle y veo una cosa y la escucho a ella y es otro. Debió ser cuidadosa al momento de hacer el anuncio. Yo espero que ese expediente no regrese más y solo quiero ver que a cada persona le estén entregando las llaves”.

Aprile desmintió no haber hecho un trabajo de campo y comentó “no sé qué hizo el gobierno anterior para traer la solución que todos exigimos. La verdad que no entiendo y me duele lo que dice el concejal “Pity””. En tanto, la kirchnersita Mercedes Moreno recordó que fueron construidas en el distrito 896 viviendas durante la administración nacional del Frente para la Victoria.

Rápidamente, Federico aclaró: “yo solo digo que no vinieron a participar de la recorrida que hicimos todos, no que no conozcan la situación, le pido disculpas si no se me entendió”. Y cerró un duro Soulé: “Cambiemos ha demostrado que no tiene sensibilidad social, y no voy a pedir disculpas. Basta de hablar de lo anterior y de grieta, ya pasó casi un año y medio desde que son gobierno. Lamentablemente dejan mucho que desear”.

Asimismo se ratificó otro convenio relacionado a nuevas unidades habitacionales en un lote de avenidas Alem y Aníbal Ponce.

Licitaciones para Claromecó y Orense

Por otra parte, se refrendaron dos pliegos licitatorios para prestar servicios en dos localidades balnearias. Se trata de la Escuela de Surf Orilla Gurú, en la zona recreativa de Claromecó, y del Balneario N° 2 (El Califa), en Orense.

Por último, entre los asuntos entrados, hubo, en su mayoría, reclamos del FpV-PJ, Frente Renovador y Cambiemos al Departamento Ejecutivo, como el pedido para que se tomen recaudos para evitar usurpaciones en barrios de Claromecó; la reparación de pérdidas de agua detectadas en distintos lugares de Tres Arroyos; y se proceda al bacheo y mantenimiento en el acceso a Micaela Cascallares. Además, se aprobó la iniciativa del Frente Renovador para que se le haga un reconocimiento al destacado basquetbolista de nuestra ciudad Máximo Fjellerup por su labor deportiva.

Licencia de Espeluse

Fuera del Orden del Día, se aprobó extender la licencia del concejal Horacio Espeluse, de Cambiemos, desde el 19 hasta el 26 de mayo.