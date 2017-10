El SUM del Colegio San José es una realidad

Hoy en horas de la tarde, fue presentado el SUM (Salón de Usos Múltiples) del Colegio Hogar San José, con el cerramiento del edificio para poder ser utilizado con disciplinas deportivas y que servirán plenamente al establecimiento educativo. Con un acto muy emotivo, se dejó oficialmente presentado el lugar, un proyecto que desembocó en el año 2013 y hoy en día está en sus instancias finales. Se contó con presencia de distintas autoridades municipales que han hecho un gran aporte en la obra.

En primera instancia ingresaron al lugar las banderas de ceremonia para que se entonen las estrofas del himno nacional argentino, mientras que instantes después se realizó la bendición del Gimnasio por parte del Padre Celestino.

Minutos más tarde, dio sus palabras la Directora del Nivel Secundario del Colegio San José, Nancy Chachio, quien dijo que “este proyecto surgió por iniciativa del profesor Sergio Candia y Silvana Ferreti. Abrir espacios, construir lazos, trabajar con otros para hacer actividad física y deporte, ese es el título de nuestro proyecto. Nuestros estudiantes deben tener un desarrollo integral, por eso celebramos el cerramiento de nuestro gimnasio, yo pienso en este momento con cuatro palabras, emoción, unión, cooperación y gratitud”.

En tanto que la Inspectora de Nivel Secundario de DIPREGEP, Silvana Ferreti, explicó que “estoy muy feliz en este momento, la escuela que tanto quiero y Nancy cierra también una etapa como directora de la institución con el gimnasio cerrado. Es una emoción muy grande, el tema del gimnasio marca el perfil que busca la escuela, no solamente la parte intelectual, sino que los chicos también tengan la posibilidad de tener este espacio para poder expresar la actividad física y recreativa libremente, no todas las escuelas tienen estos espacios”.

Mientras que Horacio Jaureguibehere, llamado el “padrino de la obra” relató cómo se han ido dando los sucesos durante los años que se llevó a cabo la obra desde 2013: “Teníamos ganas de hacer un proyecto que fuera viable, el Ingeniero García desinteresadamente nos ha brindado un gran apoyo, así como también la Municipalidad de Tres Arroyos ha aportado mucho para que este proyecto sea concretado”, indicó.

Además, el Jefe de Gabinete, Hugo Fernández, afirmó que “es una gran alegría poder estar acá hoy, les doy los saludos del Intendente Carlos Sánchez que hoy no pudo estar presente pero se ha acercado varias veces a observar la obra. La Comisión ha hecho un esfuerzo enorme, se pusieron este tema al hombro y fueron las veces que pudieron al municipio, nosotros siempre que pudimos responder respondimos. Quiero destacar el trabajo que hace la comunidad educativa de este colegio, que está presente en todo momento en lo que respecta actividad y cuestión de participación educativa”.

Por último, se presentaron integrantes del grupo Danzares y también un grupo de alumnos de 6° año de primaria mostraron actividades de handball y básquet a los presentes.