El Suteba reiteró su rechazó a la Evaluación Aprender e indicaron que los resultados no sirven

Hoy se llevó a cabo por segundo año consecutivo la Evaluación Aprender en las escuelas públicas y privadas de nuestra ciudad y que se realizó en forma simultánea en todo el país. De la prueba participarán 31.300 escuelas; un total de 1.210.620 estudiantes evaluados y 92.730 docentes involucrados.

En este sentido, desde Suteba, la Secretaria General Marcela Molina, expresó por LU 24 el posicionamiento que mantiene el gremio sobre este tipo de evaluación: “Estamos en contra porque son evaluaciones estandarizadas, uno evalúa para ver qué es lo que hay que mejorar y a partir de eso pensar estrategias para mejorar. Esta evaluación no le va a portar a las instituciones ni a los alumnos datos certeros para que le sirva para mejorar, por eso nosotros estamos en contra”.

Asimismo resaltó que “hay que evaluar, es necesario y es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje pero una evaluación que sea construida, pensada en la institución con todos los docentes actuando y también con el gobierno, si el gobierno se sienta con nosotros a pensar una evaluación para nuestros alumnos, para la realidad de nuestro país y para la realidad de nuestra provincia, que por supuesto es muy diferente la realidad de nuestra provincia con la realidad de la provincia de Jujuy o de Neuquén, y esta evaluación es igual para todo el mundo, en todo el país. A esto estamos en contra y por eso le decimos que no”.

“Tiene que ser una evaluación de acuerdo a las realidades de cada provincia y de lo que nosotros enseñamos. No podemos exponer a nuestros alumnos a una evaluación de múltiple choice a la que no están acostumbrados, porque normalmente las escuelas de la provincia de Buenos Aires no toman evaluaciones de múltiple choice”, agregó.

Al finalizar indicó: “Los resultados de estas evaluaciones para el Suteba no sirven”.