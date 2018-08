El TARHC afronta un compromiso muy importante

Se llevó a cabo en instalaciones del Tres Arroyos Rugby y Hockey Club, una conferencia de prensa a los efectos de dar a conocer sobre un torneo que jugara la institución tresarroyense en la categoría M16, denominado Torneo Regional Pampeano, dónde participarán los clubes de la uniones de Mar del Plata , la del centro y la unión del sur.

Participaron de dicha reunión el profesor Mauro Vitali y los jugadores Lucas Beltrán, Bautista Domínguez y Francisco Klerch, quienes dieron a conocer sobre este torneo que comenzará a jugarse el próximo domingo, donde el TARHC hace de local.

Primero enfrentará a Remo de Azul, a partir de las 13:30 hs, luego jugará con Comercial de Mar del Plata, Argentino de Bahía Blanca, Universitario de la misma ciudad y Estudiantes de Olavarría.

Sobre las posibilidades de llegar a obtener este campeonato se manifestaron muy confiados en lograr triunfos significativos debido a que el grupo es muy unido, y se conocen muy bien ya que hace años que están juntos y han podido conformar un equipo muy bien definido, dijeron el capitán y los dos sub capitanes.

Mientras que en la categoría M 17, por el mismo torneo varios jugadores del TARHC serán refuerzos del equipo de Coronel Pringles que afrontará esta competencia.

Fixture pampeano

5/8 TARHC vs Remo

11/8 Comercial MDP vs TARHC

18/8 Argentino bb vs TARHC

25/8 TARHC vs Universitario MDP

8/09 Estudiantes vs TARHC