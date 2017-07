El teatro sigue de fiesta en Tres Arroyos: Se realiza el tributo a Listorti

El escenario del Teatro Municipal albergó hoy a la obra “Guillermus Girls and love”, de la Compañía La Perduda /Safareig, de Salt (Catalunya,España), y a “Yo cual Delmira”, por la Compañía Trillo (Uruguay), en el marco del Festival Latinoamericano de Teatro.

Para este viernes está programado el tributo a Ricardo Listorti.

“Guillermus Girls and love”

“Guillermus Girls and love” habla de las peripecias de un club de drag queens en el empeño de crear un montaje con textos de Shakespeare para superar sus dificultades. En un principio se ve a las actrices pelearse por un texto que no entienden ni saben cómo montar, pero a medida que avanza la obra irán presentando escenas conocidas del bardo de Strafford que hablan de amor. Hablan del amor, por qué solo el amor nos puede sacar del pozo.

Safareig Teatre y La Perduda Perduda son dos compañías de teatro catalanas nacidas en la ciudad de Salt, Girona Catalunya. El Safareig es un grupo que nació a finales de los años 80 como muchas compañías catalanas a raíz de la típica celebración navideña de Los Pastorcillos. La Perduda en cambio nació a principios de los años 90 porque algunos de sus componentes quisieron dar una mayor profesionalización al teatro amateur. Ambas compañías han apostado por obras de mucho rigor y profesionalidad en el ámbito amateur e independiente.

“Yo cual Delmira”

Programación del viernes, con tributo a Listorti

Viernes 21

10 hs: Mesa de Programadores de Festivales Internacionales

Lugar: Salón español



Foro Crítica, Investigación y Teatro

Juan Pablo Ricaurte, Colombia. Jorge Dubatti y Gabriel Fernández Chapo Argentina

Tributo a Ricardo Listorti, reconocido actor tresarroyense

Hora: 19.30hs / Lugar: Alianza Francesa

Alcira Lembi, Andrés Mazzitelli y Javier Oroquieta, serán los encargados de llevar adelante el montaje de MERDE obra que se gestó a partir de la convocatoria de este festival, tomando como punto de partida distintos textos que estos artistas compartieron con el reconocido actor Ricardo Listorti, sumado a otros inéditos, que verán la luz por primera vez en este encuentro. Luego de la prematura muerte de un amigo en común, actor teatral de vasta experiencia, tres compañeros de andanzas en los escenarios se unen para recordarlo y, tal vez, reencontrarlo, a través de las obras que aquel actuara y dirigiera. La pieza recrea, en la voz de los actores, fragmentos de algunos de los tantos trabajos interpretados a través del tiempo por Listorti: Príncipe Azul, de Eugenio Griffero, Hamlet, de William Shakespeare, Art, de Yasmina Reza, Por hoy dejamos acá, de Andrés Mazzitelli. Al mismo tiempo, los tres amigos se permiten cuestionarse acerca del trabajo de actor y evocan la pasión con que su amigo vivió siempre esta profesión. La música, ingrediente indispensable en todas las obras que Ricardo adaptó, actuó y dirigió, ocupa un lugar fundamental en la evocación. Invitado especial es el grupo vocal Senza Tempo, con el que Listorti pusiera en escena Canciones para ver, de María Elena Walsh. Se cuenta también con una interesante apoyatura técnica en lo audio visual. En síntesis, Merde!, escrita por Alcira Lembi, con la colaboración de Andrés Mazzitelli y Javier Oroquieta, recorre entrañablemente la trayectoria de un actor, que es a la vez todos los actores.

Obra: Yo cual Delmira. Por la Compañía Trillo. (Uruguay)

Hora: 20.30hs / Lugar: Teatro municipal

El espectáculo permite al público revistar la obra de la poetisa y reflexionar sobre los derechos de las mujeres, que hoy -100 años después de la muerte de Delmira Agustini- siguen siendo vulnerados. Mediante un procedimiento de experimentación escénica cuatro artistas uruguayas, exploran, investigan, ensayan y crean a partir del rico legado artístico de la poetisa desde una mirada contemporánea que permita resignificar su obra y reflexionar sobre la actualidad de las mujeres en el Uruguay.

La Compañía /Trillo

Las compañías uruguayas: Paréntesis Teatro y Extra Conglomerado con más de 10 años de experiencia en proyectos escénicos se unen para formar un equipo de trabajo, Trillo, que tiene como finalidad la producción y distribución de espectáculos de artes escénicas - nacionales e internacionales- por territorio nacional y extranjero. Trillo es un sendero que se genera por el recorrido: es abrir caminos, redes, lazos de colaboración y cooperación. Asimismo es fomentar el intercambio entre artistas, gestores culturales y productores, de modo de llegar en forma eficaz al público. Incrementando la oferta de espectáculos de calidad a todos los ciudadanos del país, y garantizando la viabilidad para promotores locales y artistas. Esto es Trillo, una forma de acercar los espectáculos al público. Es compartir experiencias, es estar juntos, es dar vida a un escenario.

Obra: Frontera. Por la Compañía Migrants. (España / Islas Baleares)

Hora: 22.30hs / Lugar: Teatro Municipal

Poema visual-corporal sobre la memoria, el desarraigo, los sueños, los anhelos y los miedos de millones de migrantes. ¿Qué hay después de la frontera? ¿Qué queda por perder cuando está todo perdido? Frontera se aproxima con delicadeza a situaciones límite en la vida de unos “migrantes anónimos”, que podrían ser millones, creando una serie de imágenes poéticas que en su conjunto forman un relato de extrema actualidad pero a la vez universal, donde los conflictos sociales, la violación de los derechos humanos y la desigualdad mundial son temas subyacentes. La especie humana ha estado en constante migración desde el inicio de los tiempos, por múltiples y muy diversos motivos; hambre, guerras, climas más benignos, siempre con el anhelo de mejorar en algún aspecto su condición actual. Una de las principales características del teatro de gesto es que se sirve de un lenguaje universal. En ese sentido, Frontera conecta con el inconsciente humano; las imágenes que se crean en escena son reconocibles por el espectador.

La Compañía Migrants

La compañía migrants presenta Frontera, un espectáculo de teatro gestual de 60 minutos de duración, apto para todos los públicos. El proceso de creación se inicia en septiembre de 2016, luego de la obtención de fondos europeos para la investigación escénica (FEDER). A partir del concepto de “migraciones” y con la “memoria” como motor, migrants ha llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre distintos modos de traducir en movimiento diferentes imágenes e historias de gente, imaginaria o real, que ha tenido que abandonar su lugar de origen en búsqueda de un futuro mejor.