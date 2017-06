El temporal no afectó a los cultivos y se promedia la siembra de fina

El productor agropecuario y presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Alfa, Juan Ouwerkerk, consideró que el temporal “afortunadamente no causó daños en los cultivos, especialmente porque se esperaba una tormenta con agua y granizo y hasta aquí llegaron solamente los vientos, con consecuencias en algunos árboles caídos y no mucho más”.

“Quizá haya sufrido daños algún galpón, pero no hemos escuchado de problemas severos ni tampoco de gente que haya sido lastimada por estos inconvenientes”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que ya se ha completado un 60% de la siembra de cultivos de fina. “En trigo y cebada estamos por encima de la mitad de la siembra ya concretada, y todavía estamos bien en fecha para hacerlo. No nos hemos retrasado”, consideró, al tiempo que advirtió que se espera buen tiempo para completar la cosecha gruesa.