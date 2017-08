El testimonio de Leithy Rojas: “El de Venezuela es un gobierno dictatorial y corrupto”

La venezolana LeitHy Rojas, residente en Tres Arroyos desde enero último, aseguró por LU 24 que “el de Venezuela es un gobierno dictatorial y corrupto” al referirse a la situación que está atravesando su país.

La ingeniera industrial, oriunda de Puerto Ordaz, es directora en Dama´Plus, contó que a diario se comunica con sus familiares y dijo que “los medios locales no reflejan lo que se está viviendo en mi país, una realidad que empeora todos los meses a todo nivel, es una guerra nunca antes vista donde están enfrentados por las carencias, la muerte por hambre y falta de medicinas”.

Sobre la decisión de quedarse en nuestra ciudad, a donde llegó por cuestiones laborales, dijo que “son elecciones de vida y hoy mi hijo está viviendo una experiencia muy distinta a la que viviría ahora en Venezuela. Es más, habíamos pensado en ir de vacaciones de invierno pero las suspendimos por todo lo que sucede”.

“En Tres Arroyos me siento muy bien, me he topado con gente de gran valor y mucha solidaridad, lo que nos hace sentir muy a gusto a mi hijo y a mí”, finalizó.