El último prófugo de la UOCRA bahiense se entregó en la mañana de hoy

Roberto Sabino Ríos, el último de los prófugos de la UOCRA de Bahía Blanca, se entregó esta mañana y se transformó de esta forma en el 14° detenido en la causa que investiga a la cúpula del gremio de la construcción por los delitos de asociación ilícita y extorsión.

Días atrás, Ríos había grabado un video en el que pedía garantías a la hora de entregarse "y no pasar por el ridículo de ponerse una pelela (sic) en la cabeza y un chaleco e ir directamente al penal de Villa Floresta".

Cabe recordar que en las primeras horas del jueves 11, se realizaron 19 allanamientos simultáneos que terminaron con el arresto de once miembros del sindicato, entre ellos Humberto Monteros y José Burgos. Días más tarde lo hicieron otros dos, entre los que se destaca el ex candidato a concejal K, Guillermo Molina.

Finalmente el hombre decidió entregarse y declarar ante el juez, por lo que una comisión de DDI de Bahía Blanca fue a hacer efectiva la detención en la sede de la Fiscalía.

De esta forma, Sabino Ríos se convierte en el detenido número catorce y ya no quedan prófugos en esta causa donde los gremialistas de la construcción de Bahía Blanca son investigados por "asociación ilícita, extorsión, amenazas, daños, coacción y resistencia a la autoridad" a raíz de una denuncia presentada por varios empresarios del sector y por la propia gobernadora María Eugenia Vidal.