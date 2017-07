El vecinalismo desmintió las declaraciones del Consorcio Pavimentador

Días atrás, integrantes del Consorcio Pavimentador, protagonizaron una llevadera reunión con concejales de la Comisión de Obras Públicas, en la que denunciaron irregularidades en licitaciones, luego que fueran desafectados los terrenos del Parque Industrial por parte del municipio ante incumplimientos del reglamento del mismo por parte del Consorcio.

En este sentido, el presidente del bloque de concejales del Movimiento Vecinal, Guillermo Salim, le dijo a LU 24 que “me da la sensación que había algunos partidos de la oposición que vinieron con información al respecto, si a mí me hubieran invitado a la reunión hubiera venido, creo que se trataron dos temas y se habló de mi persona, porque en la sesión en la que hablamos de los boletos del Parque Industrial del Consorcio Pavimentador manifesté que el Consorcio no había terminado de pagarlos, cosa que ratifico, también dije que el Consorcio tenía una deuda con el ente administrador del Parque Industrial porque no había pagado las expensas, cosa que también ratifico”.

“No entiendo personalmente porque vinieron al Concejo Deliberante a pedir una explicación sobre un tema del ejecutivo” dijo Salim, al tiempo que agregó que “si ellos tuvieron un problema con el Parque Industrial fue porque no cumplieron con su obligación de instalar una fábrica que es el objetivo por el cual el estado municipal vende terrenos en el Parque Industrial a precios muy convenientes para que las empresas que tengan ganas de radicarse en el parque industrial y generar mano de obra puedan hacerlo”.

Al ser consultado si a su parecer la situación tiene un sentido político, el edil vecinalista sostuvo que “no es muy simpático que anden diciendo que uno mienta, escuche que se habló de partidos políticos en esa reunión, si uno pertenecía a uno u a otro, la verdad no me interesa mucho eso. Yo explico la forma de actuar del municipio, si el Consorcio Pavimentador en su momento decidía trasladarse al Parque Industrial era porque no estaba ubicado en un sector que fuera conveniente, eso no se hizo y por eso las cosas se dieron como se dieron”.