Elecciones 2017: “En San Cayetano la lista la arma el radicalismo”, dijo Gargaglione

El Intendente de San Cayetano, Miguel Ángel Gargaglione, habló con LU 24 sobre las obras que viene llevando a cabo en el municipio y sobre la actualidad política.

Armado de listas

A pocos meses de las elecciones legislativas hizo referencia al armado de las listas: “Somos de Cambiemos, la lista nuestra fue pura radical, pero estamos dentro del espacio Cambiemos porque el PRO tenía muy pocos referentes, después hay algún referente del Partido Fe, pero la conducción partidaria nuestra se está negociando con el PRO”.

Luego aclaró que “donde el Radicalismo es gobierno, como en el caso de San Cayetano, se le da un poco de libertad a los Intendentes, en el sentido de que uno va a tratar de buscar la unidad pero si no la logra tranquilamente, puede haber internas”.

“En San Cayetano creo que vamos a seguir con la misma lógica, el Radicalismo desde el año 2017, después de 20 años que no fuimos gobierno, pudimos ganar en el 2017 y la verdad todo lo que se ha logrado lo hemos logrado a través de la Unión Cívica Radical (UCR), hay mucho esfuerzo desde el punto de vista partidario, creo que no va haber impedimento porque no hay fuerza, está el peronismo con el Frente Para la Victoria y el Frente Renovador, no hay más oposición”, agregó.

En cuanto a quién armará la lista en San Cayetano, Gagaglione aseguró que será el partido: “Por supuesto que voy a respetar la lista que armen, es mi tercer mandato pero el partido es el que tiene la primera y última palabra”.

Repavimentación de la Ruta Provincial 75

En cuanto a las obras públicas destacó la repavimentación de la Ruta Provincial 75, “son 36 kilómetros que van entre Energía y San Cayetano, también se están realizando alteos y alcantarillas transversales y longitudinales, por el tema de que hoy circula mucha más agua y estamos tratando de que la ruta no se vuelva a cortar una vez repavimentada”, explicó.

También mencionó las obras de 25 cuadras de pavimento urbano, la construcción de 20 viviendas, mejoramiento de barrios y la creación de un playón deportivo.

Fondo de Infraestructura Municipal

Finalmente subrayó la importancia del Fondo de Infraestructura Municipal que suministra el gobierno de María Eugenia Vidal para todos los municipios sin distinción política. “Esto nos ha favorecido a todos los intendentes, lógicamente a aquellos que podemos tener más confianza podemos llegar más fácil pero en realidad no se discrimina a nadie, y se recibe a todo el mundo”.