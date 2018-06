Electrodependientes: CELTA provee la energía a 18 personas con costo cero

El caso de Valentino, el niño de 5 años que falleció días pasados tras la interrupción del servicio eléctrico en su casa de Lomas de Zamora, atribuida por su familia a una deuda con Edesur que no podían pagar, dio origen al planteo de inquietudes y dudas respecto de cómo funciona la provisión de energía a los electrodependientes. En este aspecto, en Tres Arroyos vale señalar que no sólo tienen costo cero para la luz, es decir que no pagan la energía que consumen, sino que además tienen garantizados varios aspectos que permiten continuar con sus tratamientos en caso de que el suministro deba interrumpirse por razones de fuerza mayor.

En principio, son 18 los electrodependientes que reciben servicio hoy por parte de CELTA. Hasta hace poco tiempo se brindaba cobertura a 20, pero dos de ellos fallecieron por causas vinculadas a su salud. La mayoría están afectados por patologías respiratorias, por lo que en caso de programarse un corte de electricidad que involucre al cuadrante donde está ubicada la vivienda de alguno de ellos, la propia Cooperativa se ocupa de proveerle un tubo de oxígeno que pueda garantizarle la cobertura de la demanda mientras se desarrolla la interrupción.

CELTA también informa a los electrodependientes un número de teléfono especial, de atención inmediata, para que alerten en caso de corte de energía y no se vean obligados a canalizar su reclamo a través de las líneas habituales dada la urgencia de su requerimiento.

Y además, el medidor del servicio de los usuarios de estas características tiene un cartel especial que da cuenta de su condición, en este caso para que los empleados estén atentos ante cualquier circunstancia que involucre la interrupción del suministro eléctrico.